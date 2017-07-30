۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۳

معاون استاندار البرز:

البرز نیازمند جذب سرمایه‌گذار در حوزه هتل‌سازی است

کرج - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز گفت: از سرمایه‌گذاران درزمینهٔ احداث هتل در استان البرز استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله کامکار در جلسه با هیئت سرمایه‌گذاران فرانسوی که عصر یکشنبه در سالن جلسات استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه استان البرز ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی را در خود جای‌داده است، اظهار کرد: حدود ۱۰۰ برند تولیدات کشور در البرز تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البرز ۹ شهرک صنعتی و شهرک دارویی را در خود جای‌داده است، افزود: تولید داروهای فاکتور ۷ در این منطقه تولید می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز با اشاره به دیگر ظرفیت‌های استان، تصریح کرد: رتبه بالای تولید مواد غذایی بیوتکنولوژی به استان البرز اختصاص پیداکرده از طرفی نباید ظرفیت بخش کشاورزی این منطقه نادیده گرفته شود.

وی گفت: البرز تنها تولیدکننده قلم انسولین و اولین تولیدکننده نان‌های صنعتی در کشور است، بدون شک برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع سبز و هایتک سرمایه‌گذار می‌پذیریم.

کامکار رویکرد استان در خصوص جذب سرمایه‌گذار را با توجه به نیازمندی استان و توسعه صنایع کم آب بر دانست، گفت: فرودگاه پیام نیز یکی دیگر از امتیازهای استان البرز به شمار می‌آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز با تأکید بر اینکه هیئت‌های زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی به استان البرز سفرکرده‌اند، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ هیئت به‌صورت رسمی طی دو سال گذشته به البرز سفرکرده و بیش از ۱۵ شرکت خواستار سرمایه‌گذاری در این منطقه شده‌اند،

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد گل لاله کشور در استان البرز تولید می‌شود، گفت: از سرمایه‌گذاران درزمینهٔ احداث هتل در استان البرز استقبال می‌کنیم.

