به گزارش خبرنگار مهر، عباداله کامکار در جلسه با هیئت سرمایه‌گذاران فرانسوی که عصر یکشنبه در سالن جلسات استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه استان البرز ۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی را در خود جای‌داده است، اظهار کرد: حدود ۱۰۰ برند تولیدات کشور در البرز تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه البرز ۹ شهرک صنعتی و شهرک دارویی را در خود جای‌داده است، افزود: تولید داروهای فاکتور ۷ در این منطقه تولید می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز با اشاره به دیگر ظرفیت‌های استان، تصریح کرد: رتبه بالای تولید مواد غذایی بیوتکنولوژی به استان البرز اختصاص پیداکرده از طرفی نباید ظرفیت بخش کشاورزی این منطقه نادیده گرفته شود.

وی گفت: البرز تنها تولیدکننده قلم انسولین و اولین تولیدکننده نان‌های صنعتی در کشور است، بدون شک برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع سبز و هایتک سرمایه‌گذار می‌پذیریم.

کامکار رویکرد استان در خصوص جذب سرمایه‌گذار را با توجه به نیازمندی استان و توسعه صنایع کم آب بر دانست، گفت: فرودگاه پیام نیز یکی دیگر از امتیازهای استان البرز به شمار می‌آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز با تأکید بر اینکه هیئت‌های زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی به استان البرز سفرکرده‌اند، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ هیئت به‌صورت رسمی طی دو سال گذشته به البرز سفرکرده و بیش از ۱۵ شرکت خواستار سرمایه‌گذاری در این منطقه شده‌اند،

وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد گل لاله کشور در استان البرز تولید می‌شود، گفت: از سرمایه‌گذاران درزمینهٔ احداث هتل در استان البرز استقبال می‌کنیم.