۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

کشته شدن تعدادی تروریست به دست نیروهای مصری

سخنگوی رسمی نیروهای مسلح مصر از کشته شدن تعدادی از تروریستها به دست این نیروها در استان «سینای شمالی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، «تامر الرفاعی» سخنگوی رسمی نیروهای مسلح مصر اعلام کرد که تعدادی از محل های اختفای افراد مسلح در منطقه «الاختباء» واقع در استان سینای شمالی از بین رفت و نیروهای امنیتی مصر به عملیات خود در شهرهای «العریش» و «رفح» و «الشیخ زوید» برای نابود کردن کانون های نیروهای تروریست ادامه می دهند.

وی در ادامه افزود: در جریان این عملیات تعدادی سلاح و مواد منفجره و سیستم های کامپیوتری و ارتباطی و اسناد مربوط به تکفیری ها کشف و ضبط شد و تعدادی از نیروهای تروریستی کشته شدند.

