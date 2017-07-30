اندیشه های امام راحل فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز یکشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری کنگره ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس در اراک، اظهار داشت: کنگره ملی دفاع مقدس در سال های اخیر در استان های کشور برگزار شده، اما با توجه به آن که استان مرکزی زادگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی است، از این نظر که امام راحل نقش مهمی را در این عرصه ایفا کرده این کنگره اهمیت بسیاری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: امام خمینی(ره) نجات بخش ملت ایران از چنگال استکبار جهانی، استبداد و ظلم و ستم بود و همه ما باید طوری عمل کنیم که در برابر ایشان و شهدا سربلند باشیم.

دری نجف آبادی ضمن بیان اینکه بنیان گذار انقلاب اسلامی یک الگوی بی بدیل است، خاطرنشان ساخت: ویژگی های و عقاید اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امام راحل بایستی در جامعه تبیین شود که عالمان و نخبگان در این زمینه نقش مهم بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: کنگره دفاع مقدس در حقیقت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دنبال می کند که این مولفه ها همواره مورد تاکید امام راحل بود و امروز نیز ما وظیفه داریم آن را در جامعه اشاعه دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: اهمیت برگزاری اینگونه کنگره ها این است که با تبیین و ترویج گفتمان دین و اخلاق، در برابر تهدیداتی که امروز جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد از جمله مواد مخدر، تروریست ها و تکفیری ها، باندهای جنایتکار و دیگر آسیب ها، به مقابله بر می خیزند.

دری نجف آبادی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا اولا غنی ترین و اثرگذارین محتوا در این کنگره ارائه شود که در حقیقت در شأن امام و شهدا باشد و ثانیا سبک بیان مطلوب و مناسب و کارشناسی شده برای ارائه محتوای مدنظر مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در راستای غنی تر شدن محتوای این کنگره می توان گذری هم بر شهدای قبل از انقلاب اسلامی و همچنین مفاخر بزرگ استان داشت و در واقع در برنامه ریزی و ارائه محتوا بایستی با دقت و هدفمند عمل کرد.