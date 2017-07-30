۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد؛

کمک ۶۰ میلیون تومانی فردیسی‌ها به ستاد اربعین حسینی

فردیس - رئیس ستاد بازسازی و نوسازی عتبات و عالیات شهرستان فردیس از کمک ۶۰ میلیون تومانی فردیسی‌ها به ستاد اربعین استان خبر داد و گفت: این مهم از ابتدای سال جاری تاکنون انجام‌شده است.

علی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه استان البرز در اربعین سال گذشته پذیرایی از ۲۵ هزار زائر را بر عهده داشت، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این استان اربعین سال جاری پذیرای ۳۵ هزار زائر خواهد بود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات فردیس در ادامه از جمع‌آوری ۶۰ میلیون تومان کمک نقدی در سه‌ماهه اول سال جاری به ستاد اربعین استان البرز خبر داد و عنوان کرد: سهمیه امسال شهرستان فردیس در ستاد اربعین استان البرز ۳۸۵ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی است.

وی مجموع کمک‌های جمع‌آوری‌شده به ستاد عتبات عالیات سال گذشته در فردیس را ۱۰۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ستاد اسکان این شهرستان به مدت ۱۵ روز میزبان زائران اربعین حسینی در نجف اشرف بود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات فردیس بابیان اینکه ستاد اربعین شهرستان فردیس کار خود را زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده است، افزود: امید داریم از طریق تشکیل جلسات با رابطان عتبات و عالیات زمینه سهولت پیگیری امور مربوط به ستاد عتبات فراهم شود.

وی استفاده از تمام ظرفیت‌های شهرستان فردیس به‌منظور کمک به ستاد عتبات استان البرز را مهم اعلام کرد و گفت: تشکیل جلساتی با هیئت‌امنای شهرک صنعتی سیمین دشت در راستای تحقق این مهم در دستور کار است.

