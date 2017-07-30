علی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه استان البرز در اربعین سال گذشته پذیرایی از ۲۵ هزار زائر را بر عهده داشت، اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای انجامشده این استان اربعین سال جاری پذیرای ۳۵ هزار زائر خواهد بود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات فردیس در ادامه از جمعآوری ۶۰ میلیون تومان کمک نقدی در سهماهه اول سال جاری به ستاد اربعین استان البرز خبر داد و عنوان کرد: سهمیه امسال شهرستان فردیس در ستاد اربعین استان البرز ۳۸۵ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی است.
وی مجموع کمکهای جمعآوریشده به ستاد عتبات عالیات سال گذشته در فردیس را ۱۰۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: ستاد اسکان این شهرستان به مدت ۱۵ روز میزبان زائران اربعین حسینی در نجف اشرف بود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات فردیس بابیان اینکه ستاد اربعین شهرستان فردیس کار خود را زودتر از سالهای گذشته آغاز کرده است، افزود: امید داریم از طریق تشکیل جلسات با رابطان عتبات و عالیات زمینه سهولت پیگیری امور مربوط به ستاد عتبات فراهم شود.
وی استفاده از تمام ظرفیتهای شهرستان فردیس بهمنظور کمک به ستاد عتبات استان البرز را مهم اعلام کرد و گفت: تشکیل جلساتی با هیئتامنای شهرک صنعتی سیمین دشت در راستای تحقق این مهم در دستور کار است.
نظر شما