قاتل فراری در ملارد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ برزو همتی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت:در پی بررسی پرونده ای مبنی بر مرگ مشکوک فردی در ملارد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دایره جنایی پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی با تشکیل تیم عملیاتی و چند شبانه روز کار اطلاعاتی و تحقیقات فنی در رابطه با موضوع، موفق به شناسایی مخفیگاه فرد مظنون به قتل شده و به محل مورد نظر اعزام شدند .

وی افزود: فرد متهم با دیدن ماموران اقدام به فرار کرد که با عکس العمل سریع پلیس دستگیر و پس از بازجویی دقیق و فنی و همچنین ارائه مدارک و مستندات پلیس، متهم به قتل فرد مورد نظر اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در پایان از شهروندان خواست، قبل از هرگونه درگیری فیزیکی و جدال، به اعصاب خود مسلط شده و در صورت نیاز با شماره گیری ۱۱۰ حل این چنین اختلافات و مشکلات را به پلیس سپرده و از عکس العمل های ناگهانی بپرهیزند، چرا که عدم کنترل رفتار در زمان و بروز خشم و عصبانیت میتواند فاجعه ای جبران ناپذیر به بار بیاورد.