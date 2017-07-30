تیم والیبال امید ایران به جمع چهار تیم برتر آسیا نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا در حالی امروز ششمین روز خود را سپری کرد که تیم امید کشورمان در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز به مصاف تیم ملی اندونزی رفت و با قبول شکست ۳ بر ۲ مقابل این تیم از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

خوان سیچلو در این مسابقه برای آغاز، از ترکیب همیشگی خود استفاده کرد. حمید حمودی، رحمان تقی‌زاده، سلیم چپرلی، امین اسماعیل نژاد، محمد دلیری، سعید جواهری توانا و سهند الله‌وردیان بازیکنانی بودند که در آغاز این مسابقه برای ایران به میدان رفتند. برتری تیم ملی ایران در ست نخست از همان ابتدا وجود داشت. بازیکنان ایران نمایش خوبی داشتند و در امتیاز ۸ بر ۶ به اولین وقت استراحت فنی مسابقه رفتند. دریافت بازیکنان ایران در این ست و در برخی دقایق با مشکلاتی همراه بود اما برتری ایران در تمام طول ست حفظ شد.

دومین وقت استراحت دو تیم در امتیاز ۱۶ بر ۱۳ و با سه پوئن بیشتر برای ایران انجام شد. این برتری سه امتیاز در ادامه و با حملات خوب بازیکنان ایران که دفاع اندونزی را از کار انداخته بود به عدد ۵ رسید. تا جایی که سرمربی تیم ملی اندونزی تقاضای وقت استراحت کرد تا روند امتیازگیری بازیکنان ایران را متوقف کند. در نهایت تیم ملی امید والیبال ایران توانست با حساب ۲۵ بر ۱۸ برنده ست نخست شوند.

بازیکنان تیم امید ایران در ست دوم این مسابقه شروعی طوفانی داشتند. هر چند بازیکنان اندونزی در تلاش بودند پا به پای ایران پیش بروند و در امتیاز ۱۱ هم بازی را به تساوی کشاندند اما تذکرات سیچلو در وقت استراحت باز هم برتری را به تیم ایران بازگرداند. ایران ۱۸ بر ۱۵ پیش بود که سیچلو آقچه‌لی و قلعه‌قوند را به میدان فرستاد. در ادامه اسماعیل مسافر هم به میدان آمد. ایران ۲۱ بر ۱۸ از حریفش پیش افتاده بود. در نهایت تیم ملی امید ایران در این ست هم موفق به شکست دادن اندونزی شد و ۲۵ بر ۱۸ ست دوم را به سود خود تمام کرد.

خوان سیچلو برای سومین ست دیدار مقابل اندونزی تغییراتی دیگر در ترکیب تیمش ایجاد کرد. مهرداد شیبانی در این ست از ابتدا در ترکیب تیم ایران قرار داشت. بازیکنان اندونزی که دو ست قبلی را از دست داده بودند در این ست به دنبال پیروزی بودند و آغاز بهتری نسبت به تیم ایران داشتند. ۶ بر ۳ برتری با اندونزی بود که سیچلو وقت استراحت تقاضا کرد و نکات لازم را به بازیکنانش یادآور شد. دو تیم در امتیاز ۷ برابر شدند. تیم ایران در این ست اشتباهاتی داشت و موجب شده بود اندونزی باز هم پیش بیفتد. این تیم که از حمایت هوادارانش بهره می‌برد چند امتیاز پیاپی گرفت و ۱۴ بر ۱۱ پیش افتاد. با این حال بازیکنان ایران نتیجه را در امتیاز ۱۴ به تساوی کشاندند و در ادامه توانستند از اندونزی پیش بیفتند.

زمانی که ایران ۲۱ بر ۱۹ پیش افتاده بود سرمربی اندونزی وقت استراحت تقاضا کرد. دو دفاع عالی از بازیکنان اندونزی بار دیگر نتیجه را به تساوی کشاند. تیم ملی ایران این ست را در نهایت ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد تا بازی ۲ بر یک شود.

سه امتیاز ابتدایی ست چهارم را تیم اندونزی تصاحب کرد. دو تیم اما در امتیاز ۴ برابر شدند. جو سالن مسابقه به شدت به سود اندونزی بود و تماشاگران حاضر در سالن بی‌وقفه تیم‌شان را تشویق می‌کردند. دو تیم در امتیاز ۸ بر ۷ به سود ایران راهی اولین وقت استراحت فنی شدند. تیم اندونزی در این ست هم تیم جنگنده‌ای نشان داد و با تسلط بازی کرد. با این حال برتری با بازیکنان ایران بود تا جایی که در امتیاز ۱۶ بر ۱۳ به سود ایران به دومین وقت استراحت رفتند.

امتیاز هفدهم ایران را جواهری روی یک آبشار تماشایی بدست آورد و اختلاف امتیاز را به عدد ۴ رساند. مسافر بنا به صلاحدید سیچلو جانشین چپرلی شد. اندونزیایی‌ها اختلاف امتیاز را به عدد یک رساندند و نتیجه ۱۷ بر ۱۶ شد. سیچلو بار دیگر تقاضای وقت استراحت کرد. قلعه‌قوند و اسماعیل‌پور به زمین آمدند و جانشین حمودی و اسماعیل نژاد شدند.

بازی در امتیاز ۱۹ به تساوی رسید و برتری ۲۱ بر ۲۰ بازیکنان اندونزی بار دیگر سیچلو را مجاب به گرفتن وقت استراحت کرد. بازی در دقایق پایانی ست با هیجان بسیار زیادی دنبال می‌شد. هر دو تیم شانه به شانه کسب امتیاز می‌کردند. در پایان این ست ایران ۲۶ بر ۲۴ مغلوب شد و بازی به ست پنجم کشیده شد.

در ست پنجم بازیکنان ایران پراشتباه بودند و از ابتدای ست از میزبان عقب افتادند و تا پایان نتوانستند نتیجه را جبران کنند و بازنده این ست و این دیدار شدند. ایران در این ست ۱۵ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کرد.

تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران با این شکست به جمع چهار تیم نهایی مسابقات راه پیدا نکرد.

نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا از دوم مرداد ماه به میزبانی کشور اندونزی آغاز شده است و دهم مرداد ماه به پایان خواهد رسید. تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال کشورمان به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور پیدا کرده‌اند.