به گزارش خبرنگار مهر،‌ عباسعلی دانافر امروز در اختتامیه پانزدهمین جشنواره رضوی کودک و نوجوان استان یزد با اشاره به حضور پررنگ کودکان و نوجوانان در جشنواره کودک و نوجوان رضوی اظهار داشت: امسال این جشنواره در هشت رشته از جمله قصه گویی و سرود برگزار شد.

وی عنوان کرد: ۵۵۰ کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کارگاه‌های خلاق فرهنگی، هنری و ادبی شرکت کردند که حاصل تلاش آنها، ۳۶۷ اثر در هشت رشته بود.

دانافر ادامه داد: از مجموع آثار خلق شده، ۳۰۹ اثر به دبیرخانه جشنواره رضوی ارسال شد و پس از داوری، ۸۶ اثر به دبیرخانه ستاد کشوری ارسال شد که ۹ اثر امروز تجلیل می‌شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای برگزاری این جشنواره قدردانی کرد و افزود: جشنواره کودک و نوجوان رضوی گامی در مسیر پرورش استعدادهای خلاق است که همگان در این امر سهیم بوده اند.