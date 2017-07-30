  1. استانها
  2. یزد
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد:

ارسال ۸۶ اثر به جشنواره کودک و نوجوان رضوی/۹ اثر تجلیل می‌شوند

ارسال ۸۶ اثر به جشنواره کودک و نوجوان رضوی/۹ اثر تجلیل می‌شوند

یزد ـ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از ارسال ۸۶ اثر به جشنواره کودک و نوجوان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ عباسعلی دانافر امروز در اختتامیه پانزدهمین جشنواره رضوی کودک و نوجوان استان یزد با اشاره به حضور پررنگ کودکان و نوجوانان در جشنواره کودک و نوجوان رضوی اظهار داشت: امسال این جشنواره در هشت رشته از جمله قصه گویی و سرود برگزار شد.

وی عنوان کرد: ۵۵۰ کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کارگاه‌های خلاق فرهنگی، هنری و ادبی شرکت کردند که حاصل تلاش آنها، ۳۶۷ اثر در هشت رشته بود.

دانافر ادامه داد: از مجموع آثار خلق شده، ۳۰۹ اثر به دبیرخانه جشنواره رضوی ارسال شد و پس از داوری، ۸۶ اثر به دبیرخانه ستاد کشوری ارسال شد که ۹ اثر امروز تجلیل می‌شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای برگزاری این جشنواره قدردانی کرد و افزود: جشنواره کودک و نوجوان رضوی گامی در مسیر پرورش استعدادهای خلاق است که همگان در این امر سهیم بوده اند.

کد مطلب 4045662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها