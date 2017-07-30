۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

درگیری دو گروه شورشی سودان جنوبی دو زخمی بر جای گذاشت

رسانه های سودانی از به جا ماندن دستکم دو زخمی بر اثر درگیری میان دو گروه شورشی سودان جنوبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اثر درگیری های انجام شده میان دو گروه شبه نظامی در سودان جنوبی، دو تن از شورشیان زخمی شدند.

 یک سرکرده ارشد شورشیان با تایید این حادثه، محل رخداد آن را منطقه «نایوری» واقع در مرکز «ایکوآتوریا» در سودان جنوبی اعلام کرده است.

گفتنی است این درگیری ها بین دو گروه «اس پی ال ای» و «جبهه نجات ملی» به رهبری ژنرال «توماس گیریلو»، نظامی شورشی سودانی شکل گرفته است.

جبهه نجات ملی در ماه فوریه با هدف براندازی «سالوا کایر» رئیس جمهوری تشکیل شد.

«لم پائول گابریل» سخنگوی «گیریلو» در مصاحبه تلفنی خود با رویترز گفت که آغازگر این حمله جبهه نجات ملی بوده است.

