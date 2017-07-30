تیم کشتی فرنگی البرز از سد حریف تهرانی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم (هفته اول از دور برگشت) لیگ منطقه‌ای نوجوانان کشور عصر یکشنبه هشتم مردادماه در سه رده آزاد، فرنگی و پهلوانی به میزبانی خانه کشتی کرج برگزار شد که با درخشش کشتی گیران البرز همراه بود.

با قرعه‌کشی انجام‌شده از سوی مسئولان برگزارکننده، کشتی فرنگی آغازگر بازی‌ها هفته چهارم بود.

تیم فرنگی البرز در رقابت با تیم تهران عملکرد بسیار خوبی داشت و با انجام بازی‌های درخشان، پیروز رقابت مقابل تهران شد.

البرزی‌ها در یک رقابت شانه‌به‌شانه به‌تساوی ۵ بر ۵ مقابل تیم تهران رسیدند اما به دلیل امتیازات مثبت بیشتر، برنده بازی اعلام شدند. تیم فرنگی البرز در دور رفت هم موفق به شکست این تیم شده بود.

مسئول کارگروه کشتی فرنگی استان البرز در حاشیه بازی‌های هفته‌ چهارم در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از عملکرد تیم فرنگی، گفت: برگزاری لیگ منطقه‌ای کمک شایانی به رشد فنی کشتی گیران نوجوان خواهد کرد.

فرشاد جوادی گفت: شرایط کشتی گیران هفته‌به‌هفته بهتر می‌شود و امیدوارم در دو هفته‌ باقی‌مانده بتوانیم از حقانیت کشتی فرنگی استان دفاع کنیم.

جوادی افزود: رسیدن به موفقیت به‌هیچ‌عنوان شانسی نیست و جز با تمرین و پشتکار به دست نمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و پهلوانی در حال برگزاری است.