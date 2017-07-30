به گزارش خبرنگار مهر، عادل دهدشتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تنگستان اظهار داشت: در راستای توسعه شهرستان تنگستان تلاش‌های خوبی انجام شده است و طرح‌های مهمی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ طرح مطالعاتی و نیمه‌تمام در تنگستان، خاطرنشان کرد: در سال جاری ۶۰۲ میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان اختصاص یافته است که افزایش ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد.

فرماندار شهرستان تنگستان از تلاش ویژه برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: تامین آب، توسعه راه‌ها، اجرای پروژه‌های زیرساختی و . . . از دیگر اولویت‌ها است.

وی بیان کرد: امسال ۵۹ میلیارد ریال در فصل آموزش و نوسازی و تعمیر و تجهیز مدارس، ۱۲۸ میلیارد ریال در فصل حمل و نقل و راهداری، ۷۳ میلیارد ریال در حوزه عمران شهری، ۹۲ میلیارد ریال در حوزه روستایی، ۷۰ میلیارد ریال در حوزه ورزش در این شهرستان هزینه می‌شود.

دهدشتی از احداث ۱۳ خانه بهداشت روستایی، بهسازی محور خاییز، موزه شهید رییسعلی دلواری، قلعه زایرخضرخان اهرمی و آبگرم اهرم و میراحمد خبر داد و افزود: تکمیل بیمارستان امام حسین (ع) اهرم، اجرای بزرگراه اهرم - برازجان و بزرگراه بوشهر - دیر از دیگر برنامه‌ها است.

وی از کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی طرح سد خاییز و آب شیرین کن دلوار با حضور وزیر نیرو در روزهای آینده خبر داد و گفت: تامین آب کشاورزی یکی از مهمترین مطالبات و دغدغه‌های مردم در تنگستان است.

فرماندار تنگستان از آغاز عملیات اجرایی ایستگاه فوق توزیع جایینک با اعتبار ۱۳۰میلیارد ریال خبر داد و گفت: طرح‌های کلانی را در تنگستان در حال پیگیری هستیم که می‌تواند زمینه توسعه هر چه بیشتر شهرستان را فراهم کند.