  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

انفجار انتحاری در جنوب حلب

انفجار انتحاری در جنوب حلب

منابع سوری از انفجار انتحاری در حومه جنوبی حلب و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از انفجار انتحاری در حومه جنوبی حلب خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: بر اثر انفجار انتحاری که نشست جبهه النصره و احرار الشام را در روستای النجار در حومه جنوبی حلب هدف قرار داد شماری کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان نشست مسئولان هیئت تحریر الشام و احرار الشام با بزرگان عشایر در روستای النجار در منطقه جبل الحص در حومه جنوب شرقی حلب منفجر کرد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

جبهه النصره اعلام کرد که سه نفر تا کنون بر اثر این انفجار کشته و شماری دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 4045671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها