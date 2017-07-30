انفجار انتحاری در جنوب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از انفجار انتحاری در حومه جنوبی حلب خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: بر اثر انفجار انتحاری که نشست جبهه النصره و احرار الشام را در روستای النجار در حومه جنوبی حلب هدف قرار داد شماری کشته و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش؛ یک عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان نشست مسئولان هیئت تحریر الشام و احرار الشام با بزرگان عشایر در روستای النجار در منطقه جبل الحص در حومه جنوب شرقی حلب منفجر کرد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

جبهه النصره اعلام کرد که سه نفر تا کنون بر اثر این انفجار کشته و شماری دیگر زخمی شده اند.