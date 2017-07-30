پرچم بارگاه حضرت معصومه(س) وارد جزیره هرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهار تن از خادمان بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) عصر یکشنبه با پرچم مقدس بارگاه آن حضرت، در میان استقبال مردم ولایت مدار جزیره هرمز وارد این جزیره شدند و در مسجد جامع این جزیره با نوای خوش مداحی خادم بارگاه حضرت معصومه (س) و با دیدن پرچم بارگاه آن حضرت منقلب شده و فضایی سرشار از معنویت در این جزیره شکل گرفت.

پیر زنی که با دود کردن اسفند به استقبال خادمان آن حضرت رفته بود و دخترانی که با چشمانی اشکبار سر بر پرچم متبرک گذاشته و نذر و نیاز می کردند از جلوه های ویژه این مراسم معنوی بود.

از سوی خادمان حرم حضرت معصومه (س) به حاضران در مراسم که د رمسجد جامع جزیره هرمز حضور داشتند نمک های بسته بندی شده هدیه داده شد تا با نمک گیر شدن در آستان اهل بیت (ع) برکت زندگیشان فزونی یابد.

مسئول کاروان خادمان حرم حضرت معصومه (س) در حاشیه این مراسم گفت: آوردن پرچم بارگاه آن حضرت به جزیره هرمز با این هدف بود که بگوییم همه جا حضور اهل بیت وجود دارد و هر جایی که اهل بیت در آنجا حضور داشته باشند صلاح و خیر و برکت آن مکان فزونی می یابد.

حجت الاسلام علی پور افزود: جزیره هرمز هم از این امر مستثنی نیست و با توجه به اینکه شیعیان حضرت امیرالمومنین در جای جای ایران اسلامی حضور دارند آوردن پرچم بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) خالی از لطف نبود.

وی یادآور شد: اگرچه شما برای جشن میلاد آن کریمه اهل بیت (س) نتوانستید به حرم حضرت معصومه بیاید ولی خادمان آن حضرت با آوردن این پرچم در میان شما مردم ولایت مدار و شهید پرور هرمز عطر خوش حرم آن حضرت را به شما مردم دوست دار اهل بیت در جزیره هرمز هدیه کردند.