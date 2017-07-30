۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

توسط سازمان خصوصی‌سازی؛

سهام ۴ شرکت دولتی فردا روی میز مزایده می‌رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ؛ سهام ۴ شرکت دولتی فردا و در نهمین روز مرداد امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی روی میز فروش می‌رود که در این میان ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل ۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۷۹۳۱ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۸ سال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شامل یک میلیون و ۵۰۵ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۷۴۲ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۸ سال به مزایده گذاشته می‌شود.

همچنین ۶۶.۶۴ درصد سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان شامل ۸۲ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۴۶ ریال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۷ سال و ۳۰.۷۸ درصد سهام شرکت قند دزفول شامل ۹۲۳ هزار سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۰۹ هزار و ۱۵۵ ریال به صورت ۲۰ درصد نقد و بقیه قسطی در مدت ۴ سال میزان سهام دولتی هستند که در این روز از طریق مزایده واگذار خواهند شد.

فرشته رفیعی

