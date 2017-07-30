ابلاغ دو بند از دستورالعمل های اجرایی قانون بودجه سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد.

ضمن آنکه در بند (ب) این تبصره عنوان شده است: یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.

حداکثر بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

آئین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

دستورالعمل اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶» بانک مرکزی به بانک های عامل در ۶ بند تدوین شده است:

۱-طرح‌های واجد شرایط پس از تصویب در کمیته‌های تخصصی شورای عالی اشتغال از سوی کارگروه اشتغال استان به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

۲-طرح‌های معرفی شده از سوی کارگروه‌های اشتغال استان‌ها به بانک‌های عامل، در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی (با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از زمان تکمیل مدارک، از سوی بانک عامل مورد بررسی قرار گرفته و موضوع تصویب یا عدم تصویب طرح از سوی بانک عامل در سامانه مربوطه درج می‌شود.

۳-ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از جمله تعیین نوع وثائق، تضامین، ‌ نرخ سود و وجه التزام، مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات و توجیه‌پذیری طرح و بررسی اهلیت متقاضی، با رعایت ضوابط و مقررات بانکی از سوی بانک عامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴- در صورت تصویب اعطای تسهیلات، مراتب پس از هزینه‌کرد سهم‌الشرکه متقاضی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

۵-درصورت شمولیت متقاضی جهت دریافت یارانه، مبلغ یارانه در پایان طرح از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به حساب متقاضی واریز خواهد شد.

۶- بانک عامل موظف است گزارش طرح‌های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و استانی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شرح جدول پیوست به بانک مرکزی ارسال کند.