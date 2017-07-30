به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی که در مراسم تجلیل از ابراهیم صادقی کاپیتان پیشین تیم فوتبال سایپا حضور پیدا کرده بود، با تمجید از باشگاه سایپا در برگزاری این مراسم گفت: امیدوارم این کار الگویی برای سایر باشگاه ها شود تا بتوانند از بازیکنان بزرگ خود تجلیل کنند.

وی درباره عکسی که از کاراته‌کاها در وضعیتی نامناسب در ایستگاه قطار منتشر شده است،‌ گفت:‌ بررسی هایی در این زمینه انجام دادیم که مسئولان گفتند از لحاظ هتلی وضعیت خوب بود اما اینکه در محوطه ایستگاه قطار عکسی گرفته شده است نیز اینطور که دوستان در فدراسیون کاراته مطرح کردند، گویا نسبت به این موضوع بزرگ‌نمایی شده با این حال ما توضیحات را خواهیم خواست. اعتقاد داریم در مسافرت‌ها باید حرمت بازیکنان حفظ شود و گله‌مند هستیم نسبت به این موضوع که ورزشکار کنار خیابان استراحت کند.

داورزنی در ادامه گفتگویش با خبرنگاران در مورد وضعیت معرفی اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: اسامی هیات مدیره را به مجمع باشگاه اعلام کرده ایم که باید پس از تایید نهایی اعلام شود.

وی در مورد اینکه آیا وزارت ورزش به پرسپولیس بابت پرونده ژوزه کمک می‌کند یا خیر، گفت: وزارت ورزش به هیچ باشگاه حرفه‌ای نمی‌تواند یک ریال کمک کند اما خوشبختانه با توجه به شرایط استقلال و پرسپولیس و مدل تامین مالی برای این باشگاه‌ها حتما طاهری در تلاش است تا با کمک فدراسیون این بدهی‌ها را پرداخت کند. در این خصوص اسپانسر هم کمک می‌کند تا مشکلی پیش نیاید. در خصوص پرسپولیس نیز در وزارت ورزش این دغدغه را داریم تا این تیم بدون دردسر به عنوان نماینده ایران در آسیا مسیر خود را قدرتمندانه طی کند و امیدواریم این تیم روی سکو برود.

معاون وزیر ورزش در مورد اساسنامه مشترک فدراسیون‌ها نیز گفت: تا فردا بعداز ظهر نظر تکمیلی را از فدراسیون‌ها می‌گیریم و پس از آن با تکمیل شدن اساسنامه، آن را برای فدراسیون‌ها و دولت ارسال خواهیم کرد تا مورد تایید قرار بگیرد. بعد از تائیدیه دولت، فدراسیون‌ها آن را در مجامع خود به تصویب می‌رسانند تا به فدراسیون‌های جهانی ارسال کنند. از روز چهارشنبه که اساسنامه را برای این دو جا ارسال کردیم حدود 2-3 ماهی پروسه تائیدیه دولتی‌ها طول می‌کشد و پس از آن ملاک عمل فدراسیون‌ها خواهد شد.