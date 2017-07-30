به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عدنان محمود سفیر سوریه عصر امروز (یکشنبه ۸ مردادماه) با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با تأکید بر تداوم حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از سوریه، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی در جهت برقراری صلح و امنیت پایدار و مقابله با تروریسم تکفیری در منطقه به ویژه در سوریه حمایت می­ کند.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین­ الملل با تبریک پیروزی­ های اخیر نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با گروههای تروریستی، افزود: مقابله اساسی با گروه‌های تروریستی نیازمند همکاری جمعی همه کشورها است.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی به موضوع بازسازی سوریه توجه ویژه‌­ای نماید.

در ادامه این دیدار عدنان محمود سفیر سوریه در تهران با قدردانی از حمایت های مستمر جمهوری اسلامی ایران از سوریه گفت: مردم سوریه هیچگاه پشتیبانی و دفاع مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران از سوریه در بحران بوجود آمده را فراموش نخواهند کرد.

وی در خاتمه بر تداوم رایزنی و گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه سوریه و جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.