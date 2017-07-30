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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر سوریه در ایران:

مقابله اساسی با تروریست‌ها نیازمند همکاری همه کشورها است

مقابله اساسی با تروریست‌ها نیازمند همکاری همه کشورها است

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل در دیدار با سفیر سوریه بر تداوم حمایت های جمهوری اسلامی ایران از سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عدنان محمود سفیر سوریه عصر امروز (یکشنبه ۸ مردادماه) با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با تأکید بر تداوم حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از سوریه، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه اقدامی در جهت برقراری صلح و امنیت پایدار و مقابله با تروریسم تکفیری در منطقه به ویژه در سوریه حمایت می­ کند.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین­ الملل با تبریک پیروزی­ های اخیر نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با گروههای تروریستی، افزود: مقابله اساسی با گروه‌های تروریستی نیازمند همکاری جمعی همه کشورها است.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی به موضوع بازسازی سوریه توجه ویژه‌­ای نماید.

در ادامه این دیدار عدنان محمود سفیر سوریه در تهران با قدردانی از حمایت های مستمر جمهوری اسلامی ایران از سوریه گفت: مردم سوریه هیچگاه پشتیبانی و دفاع مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران از سوریه در بحران بوجود آمده را فراموش نخواهند کرد.

وی در خاتمه بر تداوم رایزنی و گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه سوریه و جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها در جهت برقراری صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.

کد مطلب 4045686

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