حمله یک شهروند ترکیه به مجسمه آتاترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، یک دست فروش محلی در منطقه «سیورک» واقع در جنوب شرقی استان «شانلی اورفا» به تندیس آتاترک در مرکز این شهر حمله ور شد و اقدام به تخریب آن نمود.

این مرد که «محمد مالبورا» نام دارد با بالا رفتن از تندیس آتاتورک در میدان جمهوریت این منطقه با داس به جان تندیس افتاد.

وی در توضیح این عمل خود افزود: بت پرستی در اسلام حرام است. آیا آنهایی که از این تندیس محافظت می کنند، پیرو پیامبر (ص) هستند؟

گفته می شود پلیس محلی پیش از تخریب تندیس به محل حادثه رسیده و این فرد را دستگیر کرده است.