  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۰۵

حمله یک شهروند ترکیه به مجسمه آتاترک

حمله یک شهروند ترکیه به مجسمه آتاترک

یک شهروند استان شانلی اورفا واقع در جنوب شرق ترکیه با حمله به تندیس آتاترک قصد تخریب آن را داشت که توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، یک دست فروش محلی در منطقه «سیورک» واقع در جنوب شرقی استان «شانلی اورفا»  به تندیس آتاترک در مرکز این شهر حمله ور شد و اقدام به تخریب آن نمود.

این مرد که «محمد مالبورا» نام دارد با بالا رفتن از تندیس آتاتورک در میدان جمهوریت این منطقه با داس به جان تندیس افتاد.

وی در توضیح این عمل خود افزود: بت پرستی در اسلام حرام است. آیا آنهایی که از این تندیس محافظت می کنند، پیرو پیامبر (ص) هستند؟

گفته می شود پلیس محلی پیش از تخریب تندیس به محل حادثه رسیده و این فرد را دستگیر کرده است.

کد مطلب 4045690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها