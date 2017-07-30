به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در آیین تجلیل از مربیان و مسئولان برتر مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای استان بوشهر با تبریک هفته ملی مهارت، مهارت‌آموزی را یک پیش نیاز برای ورود اشخاص مختلف به بازار کار ، کارآفرینی و اشتغال دانست و اظهار داشت: مهارت‌آموزی اثرات مهمی برای جامعه و کشور دارد چراکه، فضای کسب و کار و اشتغال با تحقق این مهم فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یکی از استان‌های میزبان است خاطرنشان کرد: این صنایع در نقاط مختلف استان بوشهر مستقر است که با توجه به اینکه مردم استان میزبان آن هستند اثرات مثبت و منفی در زندگی مردم شهرها و روستاها داشته است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه صنایع یاد شده، ظرفیت شغلی انکارناپذیری برای مردم فراهم کرده است تصریح کرد: در این راستا برای ارتقای مهارت جامعه میزبان از سوی صنایع باید گام‌های اساسی برداشته شود.

سالاری، با قدردانی از تلاش اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر در اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی گفت: با توجه به استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، تقویت پیوند آنان با جامعه میزبان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و در این راستا نیاز به اجرایی شدن مسئولیت‌های اجتماعی آنان است.

وی، با تاکید بر توجه به مهارت‌آموزی در مناطق صنعتی استان بوشهر تصریح کرد: مهارت‌آموزی در مناطق استقرار صنایع تنها وظیفه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای نیست بلکه وظیفه صنایع میهمان است که در این عرصه تلاش کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت مهمی برای کشور و استان بوشهر است افزود: این مرکز تولید انرژی باید وظیفه و رسالت اجتماعی خود را برای جامعه میزبان انجام دهد.

سالاری با تاکید بر احساس مسئولیت اجتماعی بیشتر نیروگاه اتمی بوشهر نسبت به جامعه میزبان گفت: پیوند بیشتر نیروگاه اتمی بوشهر با جامعه میزبان سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت ارتباط میزبان با میهمان می‌شود.

وی با بیان اینکه پیوند نیروگاه اتمی بوشهر با جامعه میزبان باید تقویت شود گفت: تقویت پیوند نیروگاه اتمی بوشهر با جامعه میزبان یک ضرورت است که بهترین عامل برای تحقق این مهم حضور فیزیکی مردم بومی و میزبان در آن است که با مهارت آموزی محقق می‌شود.

استاندار بوشهر با قدردانی از اجرای برنامه‌های انجام شده در این صنعت بیان کرد: هر چند گام‌هایی در نیروگاه اتمی بوشهر برای مهارت‌آموزی برداشته شده ولی با اهدافی که باید محقق شود فاصله دارد.

سالاری تاکید کرد: مردم جامعه میزبان نیروگاه اتمی بوشهر باید در اجرای این پروژه مهم حضور فیزیکی داشته باشند تا حس تعلق خاطر آنان در این صنعت بزرگ تقویت شود اگر این کار انجام نشود از لحاظ اجتماعی متضرر می‌شویم.

وی، ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و اشتغال‌زایی استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: استان بوشهر دارای ظرفیت مهمی در حوزه‌های کشاورزی، آبزی‌پروری، صنایع دستی، دریایی، کشاورزی، گردشگری دریایی، تجارت و دیگر حوزه‌ها است که باید بر اساس این ظرفیت‌ها به تناسب نیاز بازار کار، مهارت‌افزایی شود.

استاندار بوشهر، مهم‌ترین درد جامعه را بیکاری دانست و تاکید کرد: نقش نخست درمان درد جامعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی است که اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در حل مشکل بیکاری نقش تاثیرگذاری دارد.

رئیس مرکز برتر، مربیان ممتاز بخش دولتی و خصوصی، مدیران آموزشگاه برتر کشوری، کارآفرین و مهارت‌آموخته برتر و کارشناس ممتاز مسابقات جهانی المپیاد استان بوشهر در این نشست مورد تجلیل قرار گرفتند.