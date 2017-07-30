به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیجانی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان رضوی که به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن شهید عباسپور برق منطقهای یزد برگزار شد، اظهار داشت: هنر متعالی هنری است که ما را از مسیر خیال یک قدم به واقعیت نزدیک کند.
وی افزود: هنری که ما را به تفکر درباره خالق وا بدارد، هنر متعالی است و برای چنین هنری باید جایگاه والایی قائل بود.
علیجانی بیان کرد: آثاری که امروز در جشنواره کودک و نوجوان رضوی دیدیم، پرواز سنجاقکهای کودکان و نوجوانانی است که از پنجره فولاد عبور کرده و به دستبوسی علیابن موسیالرضا (ع) رسیدهاند.
مدیرکل آفرینشهای هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: آثار ارزشمندی که امروز در اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان رضوی اجرا شد، تلنگری درست و به جا بود که همه ما بدانیم گاهی چقدر فراموش میکنیم که امام رضا (ع) چقدر به ما نزدیک است و کودکان امروز نشان دادند که هنوز سرچشمه سخن خداوند در زمین هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با نقل حکایتی از هنرمند مسیحی بیان کرد: اسلام تقدس هنر را تجمیع کرده و هنر اسلامی آخرین پله نردبان هنر متعالی است.
علیجانی با اشاره به تلاشهایی که مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام میدهند، افزود: مربیان توانمند ما باید افتخار کنند که در کشوری زاده شدهاند که هنری دارند که در آن از هنرشان تجلیل میشود و از شما میخواهم این ثروت هنگفت را به آینده منتقل کنید.
وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع هنرمندان رضوی تصریح کرد: همه ما قصد ساختن آیندهای مهربانتر و محترمتر که جای کافی برای همه تفکرها و اندیشهها باشد را داریم و این جز به دست مربیان هنرمند میسر نیست.
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