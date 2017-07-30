هشدار هواشناسی نسبت به وقوع گردو غبار و کاهش دید افقی

سجاد قهرمانی در گفتگو با مهر در مورد وضعیت آب و هوایی روزهای آینده گفت: تقویت سامانه کم فشار در شرق کشور و استان هرمزگان موجب ناپایداری وضعیت جوی و دریایی درمدت دو روز در استان می‌شود.

قهرمانی افزود: در این مدت صبح‌ها شاهد افزایش ابر و باد و بعدظهرها رشد ابرهای هم رفتی در ارتفاعات و مناطق مستعد استان و وقوع رگبار، باران و رعد و برق با احتمال تگرگ در بشاگرد و بخش مرکزی استان هستیم.

وی با بیان اینکه فردا دریای عمان و تنگه هرمز نسبتا مواج است، گفت:افزایش لحظه‌ای سرعت باد و گردو خاک نیز در این مدت پیش بینی می‌شود. در این مدت حداکثر سرعت باد به ۴۰ کیلومتر برساعت در تنگه هرمز و حداکثر ارتفاع موج نیز به ۱۱۰ سانتی متر در این تنگه می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر تقویت سامانه کم فشار فصلی(مونسون)، روی جنوب شرق کشور و استان هرمزگان است که طی امروز و فردا ۸ و ۹۶/۵/۹، سبب ناپایداری وضعیت جوی و دریایی در استان هرمزگان خواهد شد.

قهرمانی تصریح کرد: طی این مدت در ساعات صبح افزایش ابر و باد و در ساعات بعدازظهر و شب، با رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات و مناطق مستعد استان، رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ (منطقه بشاگرد)، افزایش لحظه ای سرعت باد و گردوخاک پیش بینی می شود. در سایر نقاط استان که شرایط بارشی مهیا نیست با افزایش لحظه ای سرعت باد، گردوغبار و کاهش موقتی دید افقی خواهیم داشت.

وی افزود: از روز سه شنبه با تضعیف سامانه فصلی وکاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش نسبی دما (بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس) در اکثر نقاط پیش بینی می شود.