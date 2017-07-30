به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره کودک و نوجوان رضوی در یزد اظهار داشت: امروز نیازمند کودکانی هستیم که با پرورش خلاقیتهای آنها بتوانیم در آینده بار مسئولیت اداره استان را بر عهده آنها بگذاریم.
وی بیان کرد: برگزاری این جشنوارهها میتواند به شناسایی خلاقیتهای کودکان و نوجوانان و تقویت اندیشههای آنها کمک کند.
طالبی عنوان کرد: پرداختن به رشتههای هنری، نوجوانان ما را با نام ائمه آشنا کرده و به آشنایی آنها با مبانی دینی و فرهنگی کمک میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: امروز به برکت حضور علیبن موسیالرضا (ع) رشد چشمگیری در سطح جشنوارههای علمی و هنری به وجود آمده که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
طالبی، برای همه کودکانی که آیندهساز این کشور هستند و با دستان آنها آینده استان و کشور به خوبی رقم خواهد خورد، آرزوی موفقیت کرد و گفت: قدردان حضور همه شرکتکنندگان در جشنواره کودک و نوجوان رضوی هستیم.
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