اعضای باند سارقان احشام در تنگستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار داشت: با توجه به افزایش سرقت احشام در روستاهای شهرستان تنگستان طی دو ماه گذشته، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام گشت های نامحسوس ماموران انتظامی، رصد اطلاعاتی این عملیات آغاز شد، تا اینکه با گزارش مردمی مبنی بر حضور افرادی ناشناس در بیابان های پشت پدافند هوایی و مشکوک بودن آنها، سریعا ماموران انتظامی در محل مذکور حضور یافته و این افراد که در حال سرقت یک رأس گوساله بودند را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان در بازجویی های ابتدایی اظهار داشتند که قصد سرقت گوساله و فروش آن را داشتند، که در همین راستا برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.