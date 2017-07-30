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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۲۱

فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان:

اعضای باند سارقان احشام در تنگستان دستگیر شدند

اعضای باند سارقان احشام در تنگستان دستگیر شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان گفت: سه نفر اعضای یک باند سرقت احشام در شهرستان تنگستان حین سرقت یک رأس گوساله دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار داشت: با توجه به افزایش سرقت احشام در روستاهای شهرستان تنگستان طی دو ماه گذشته، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام گشت های نامحسوس ماموران انتظامی، رصد اطلاعاتی این عملیات آغاز شد، تا اینکه با گزارش مردمی مبنی بر حضور افرادی ناشناس در بیابان های پشت پدافند هوایی و مشکوک بودن آنها، سریعا ماموران انتظامی در محل مذکور حضور یافته و این افراد که در حال سرقت یک رأس گوساله بودند را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان در بازجویی های ابتدایی اظهار داشتند که قصد سرقت گوساله و فروش آن را داشتند، که در همین راستا برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کد مطلب 4045711

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