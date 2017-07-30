سواری ها رتبه نخست سوانح برون شهری

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ نادر رحمانی افزود: سواری ها و موتورسیکلت ها در طول تیرماه سال ٩٦، بیشترین نقش را در حوادث برون شهری داشتند به گونه ای که سواری ها نزدیک به ٥٨ درصد حوادث برون شهری را رقم زده اند.

به گفته وی، موتورسیکلت ها در ٢٢ درصد کل تصادفات برون شهری نقش داشتند.

رئیس مرکزاطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهورناجا گفت: دراین مدت، کامیون ها و مسافربری های عمومی، با سهم نزدیک به یک درصد، کمترین نقش را در تصادفات برون شهری داشتند، در حالیکه وانت ها، ١١ درصد تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی پیش از این گفته بود: در سه ماه اول امسال، ٦٥ درصد تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها و مابقی از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند.

سرهنگ رحمانی افزود: ٦٠درصد تصادفات برون شهری در محورهای اصلی و ٢٦ درصد در محورهای فرعی و ١٤ درصد آن در محورهای روستایی رخ داده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار در داخل شهرها گفت:در تصادفات درون شهری سه ماه امسال، ٤٦ درصد تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده، این در حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در بلوارها رخ داده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی پیش از این اعلام کرد: ۲۶ درصد تصادفات یعنی معادل بیش از سه هزار فقره در سه ماه اول امسال از ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.

رحمانی، افزود: همچنین از ساعت ٢٠ تا ٢٤ بیش از دو هزار و ٥٠٠ فقره تصادف رخ داده که ٢١ درصد تصادفات را شامل می شود.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی پیش از این گفته بود: ۲۰ درصد تصادفات درونشهری در بلوارها اتفاق می افتد و در ٣٠ درصد تصادفات درون شهری، عابران پیاده حضور داشته اند.