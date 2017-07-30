درخواست سوریه از شورای امنیت برای توقف جنایات ائتلاف آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، در نامه های وزارت خارجه سوریه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت امده است: کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ائتلاف بین المللی در سوریه به رهبری آمریکا در استانهای حلب، رقه، دیر الزور و الحسکه باید هرچه سریعتر متوقف شود.

در این نامه ها تاکید شده است: شورای امنیت باید به وظایف خود در خصوص محافظت از صلح و امنیت بین المللی و توقف جنایات ائتلاف بین المللی و پایبندی تمام کشورها به قطعنامه های شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم عمل کند.

در ادامه این نامه ها آمده است: ائتلاف بین المللی دست به کشتار غیر نظامیان از طریق حملات هوایی روزنامه خود به صورت هدفمند از زمان مداخله غیر قانونی اش در سوریه در تاریخ ۲۳ سپتامبر تاکنون می زند.در جریان سه حمله در سال جاری در مناطق الصور و الدبلان و شهر المیادین در استان دیر الزور دست کم ۹۰ سوری از جمله زنان و کودکان و سالمندان به شهادت رسیدند در این حملات از بمب های فسفری سفید که غیر قانونی است استفاده شد.

در این نامه های تاکید شده است: ائتلاف بین المللی به بهانه مبارزه با تروریسم این تجاوزات را علیه سوریه انجام می دهد و کسی فریب این ادعاها را نمی خورد.دولت های عضو این ائتلاف از گروه های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره حمایت می کنند. تجاوزات این ائتلاف در گسترش آشوب و کشتار و تحقق اهداف گروه های تروریستی موثر بوده و این بحران را به نفع صهیونیستها طولانی می کند.ارتباط برخی کشورهای عضو ائتلاف از حمله قطر، عربستان ،انگلیس و دیگر کشورها با گروه های تروریستی که از پوشش هوایی این ائتلاف برای تحرکات خود استفاده می کنند کاملا آشکار است.