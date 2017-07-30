دو نقره حاصل تلاش تیم دو نفره موی تای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، موی تای ایران با سه نماینده در بازیهای جهانی موسوم به «World Games» شرکت کرده بود که با دو نشان نقره به کار خود در این رقابتها پایان داد. علی زرین فر و مسعود مینایی که به دیدار نهایی راه پیدا کرده بودند در این مرحله نتیجه را به رقبای خود از اکراین و تایلند واگذار کردند.

در وزن ۶۳.۵ کیلوگرم علی زرین فر که روز با برتری مقابل«وو وان دای» از ویتنام و «اسکار سیگرت» از لهستان به دیدار نهایی راه یافته بود، در جدال برای کسب مدال طلا با امتیاز نتیجه را به «ایگور لیوبچنکو» از اوکراین واگذار کرد و به نشان نقره دست یاف.

همچنین مسعود مینایی در وزن ۷۱- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «جاکوب راجفسکی» از لهستان و«پاول دزیالندزیک» از بلاروس، در پیکار با «سوپاچای مونسانگ» بازنده رینگ را ترک کرد و دومین مدال نقره را برای تیم اعزامی کشورمان کسب کرد.

ضمن اینکه ایوب ساکی در وزن ۸۱ کیلوگرم نیز با شکست برابر «میکیتا شوستاک» از بلاروس از دور رقابتها حذف شده بود.