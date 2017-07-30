رشد ۲۴ درصدی جابجایی کالا از طریق خطوط ریلی در هرمزگان

محمد پورفخری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد ۴ماهه راه آهن هرمزگان بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد رشد۹ درصدی در زمینه تناژ و۱۱ درصدی در زمینه تعداد واگن در این اداره کل بوده ایم .در این مدت جابجایی ۶ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۵۰۸تن محمولات اعم از ترانزیت، نفتی و غیرنفتی انجام گرفته که این امر به وسیله ۱۰۱هزار و ۵۶۸دستگاه واگن محقق شده است.

پورفخری افزود: امسال باتوسعه خطوط ریلی در محوطه بندری شهید رجایی سهم جابجایی بار توسط حمل ونقل ریلی نسبت به جاده ۲۴ درصد در سال جاری می باشدکه نشانگر رویکرد این اداره کل در توجه و عملکرد کانتینری در بندرشهید رجایی بوده و انشاالله با روند روبه افزایش شاهد رشد چشمگیری در حجم عملیات حمل و نقل کانتینری ریلی خواهیم بود.

مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: در این مدت در زمینه بارگیری تعداد ۴۰هزارو ۲۳۲دستگاه واگن به میزان ۲ میلیون و۷۸۱هزار و ۴۷۲تن بارگیری انجام شده است که با مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد و در زمینه تخلیه تعداد ۶۱هزار و ۳۳۶دستگاه واگن به میزان ۳ میلیون و۶۵۴هزار و ۳۶تن تخلیه انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: اهم کالاهای جابجا شده در این مدت عبارتند از: مواد معدنی، مس، مازوت، کانتینرباردار و خالی، رول و... بوده است.

پورفخری در خصوص عملکرد راه آهن در زمینه تخلیه و بارگیری کانتینری درچهار ماهه اول سال جاری اظهارداشت: ۳۲هزار و ۶۴۶TEU رسیده است که ۷درصد رشد را نشان می دهد و در این مدت تن کیلومتر مرزی به ۲ میلیارد و ۳۴۷میلیون و ۳۳۲هزار و ۲۵۱تن کیلومتربوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد را شاهد بوده ایم.