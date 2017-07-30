به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دادگاه فدرال ایالت ماساچوست آمریکا علیه قانون مهاجرت اعلام شده توسط دولت این کشور را نامشروع دانسته و اجرای آن در این ایالت را متوقف کرد.

بر اساس این گزارش، این رای دادگاه ماساچوست در حالی صادر شده که پیشتر دادگاه عالی آمریکا ساز و کار مربوط به تعقیب و بازداشت مهاجران را به دادگاه چند ایالت و شهر امریکا اعلام کرده بود.

اکنون دادگاه ماساچوست اعلام کرده که از این اداره مهاجرت فدرال ایالت ماساچوست حق بازداشت یا نگهداری مهاجران جهت بازجویی در خصوص بررسی قانونی و یا غیر قانونی بودن ورود حضور آنها به آمریکا را نخواهند داشت.

گفتنی است مقام های دادگاه ایالتی ماساچوست ضمن تایید این خبر ابراز امیدواری کرده اند که دادگاه های دیگر ایالت های آمریکا نیز به زودی رای مشابه این دادگاه علیه قانون مهاجرتی ترامپ را صادر کنند.