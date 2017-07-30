اعطای ۲۵ میلیون تومان تسهیلات به ۱۲۵ مددجوی فردیسی

مهر علی کلهر در ‌گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) فردیس از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۵ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره به مددجویان فردیسی اعطا کرده است، اظهار کرد: این تسهیلات به ۱۲۵ مددجوی فردیسی به منظور کارگشایی تا سقف ۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد فردیس هدف اصلی این اداره را توانمند سازی مددجویان تحت پوشش دانست و افزود: این اداره برای تحقق این مهم از راهکار اشتغال زایی استفاده می کند و تا کنون اقدامات قابل توجهی را در راستای اشتغال زایی برای مددجویان تحت پوشش انجام داده است.

وی در ادامه هدف از اعطای این تسهیلات را رفع بخشی از مشکلات نیازمندان، کمک به درمان و غیره مددجویان اعلام کرد و خاطر نشان کرد: کمیته امداد تاکنون در راستای کاهش وابستگی نیازمندان‌ به این سازمان اقدامات زیادی انجام داده است و آنها را تا رسیدن به مرحله خودکفایی همراهی می کند.