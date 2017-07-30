به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری عصر یکشنبه در آئین اختتامیه بیست و سومین جشنواره ملی شعر رضوی در تالار خیام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان اظهار داشت: امیدوارم مردمان خوب، هنردوست و هنرپرور رفسنجان توانسته باشند با میزبانی خود، از فضای معنوی این جشنواره بهره مند شده باشند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: در فضای غبارآلود بی اخلاقی و بداخلاقی هایی که شاهد هستیم برگزاری محافل فرهنگی و هنری و استفاده از ابزار هنر به عنوان ابزار کارا و ثمربخش در توسعه مسائل فرهنگی و اجتماعی و ایجاد نشاط اجتماعی کار بسیار ضروری است.

ملانوری تصریح کرد: جامعه فرهنگی و متولیان این بخش هم وظیفه سنگینی دارند و هم کار سختی بر عهده دارند چرا که امروز بیشترین نیاز جامعه به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری است.

وی بیان کرد: به توسعه کشور به انسانهای فعال، بانشاط و باانگیزه نیاز داریم و این میسر نمی شود مگر اینکه به حوزه فرهنگ و هنر بیشتر توجه کنیم.

این مسئول ابراز داشت: برای رسیدن به اقتصاد پویا و شعور سیاسی بالا، تفکر و مسئولیت پذیری در جامعه و استفاده از همه ظرفیتها برای پیشرفت کشور، باید بیشتر وقت خود را صرف امور فرهنگی کنیم.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: شناخت و استفاده از منابع خدادادی نیاز به انسانهای خلاق، متفکر و با نشاط دارد که به جز با اجرای چنین برنامه هایی جامعه آمادگی لازم را برای ورود به این عرصه پیدا نمی کند.

ملانوری با تأکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی باید بخشی از فعالیتهای خود را در حوزه فرهنگ و هنر قرار دهند، تصریح کرد: شهرستان رفسنجان بر پایه فرهنگ و هنر است که در طول حیات خود انسانهای فرهیخته ای را مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی به کشور و جامعه بین المللی تحویل داده است.