۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۲۵

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان:

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره رضوی برگزار می‌شود

بندرعباس - مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان از برگزاری آیین اختتامیه هفتمین جشنواره رضوی و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره در چهارشنبه هفته جاری مصادف با ۱۱ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کتابخانه های عمومی هرمزگان، محسن زینلی بیان داشت: هفتمین جشنواره رضوی با هدف ترویج و اشاعه ی فرهنگ رضوی همزمان با سراسر کشور از پایان فروردین ماه تا ۲۰ تیرماه برگزار شد. در این جشنواره کتابخوانی، منابع مختلف متناسب با گروههای سنی مختلف معرفی و علاقه مندان به شیوه های مختلف مکتوب و آنلاین و به دو شکل فردی و خانوادگی در این مسابقه شرکت کردند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان تصریح کرد: کتابخوانی، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های کسب معارف به‌منظور در پیش گرفتن سبک زندگی اسلامی است؛ لذا جشنواره کتابخوانی رضوی را باید یکی از مهم‌ترین اتفاقات فرهنگی چند سال اخیر کشور در این زمینه دانست.

گفتنی است مراسم اختتامیه ۱۱ مرداد ماه رأس ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان برگزار می‌شود و کلیه فرهنگ دوستان، می‌توانند در این مراسم شرکت نمایند.

