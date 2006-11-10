۱۹ آبان ۱۳۸۵، ۹:۳۱

دستگاه ها در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان همکاری نمی کنند

عدم همکاری دستگاه های ذیربط مهم ترین مشکل و مانع اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در کشور است.

مشاور وزیر رفاه در امور معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل عدم اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت : یکی از مشکلات مهم در زمینه اجرایی نشدن این قانون کمبود اعتبارات سازمان بهزیستی است . به همین دلیل تا کنون فقط چند ماده از قانون جامع جنبه اجرایی پیدا کرده و مابقی موارد مسکوت باقی مانده است .

سهیل معینی تصریح کرد: همچنین بدلیل عدم همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط و دخیل در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید نهاد و یا کمیته ای برای پیگیری امور مربوط به معلولان تشکیل شود و دستگاه ها را ملزم و موظف به اجرای این قانون کند و با دستگاه های متخلف نیز برخورد لازم صورت گیرد .

مشاور وزیر رفاه در امور معلولان تاکید کرد : در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 500 هزار فرد معلول در جامعه وجود دارد که به دلیل اعتبارات محدود فقط 500 هزار نفر آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و از خدمات و وسایل کمک توانبخشی استفاده می کنند در صورتی که اکثر معلولان نیاز به حمایت و خدمات دارند .

معینی خاطر نشان کرد : چنانچه با حمایت دولت و مجلس زمینه اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان فراهم شود در این صورت بسیاری از مشکلات معلولان در زمینه های مسکن ، اشتغال ، استفاده از وسایل کمک توانبخشی و مراکز تفریحی و رفاهی ، استفاده از معابر و ساختمان ها و... برطرف می شود.

