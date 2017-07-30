ظرفیت های فرهنگی برای ترویج تفکر اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی عصر یکشنبه در آئین اختتامیه بیست و سومین جشنواره ملی شعر رضوی در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود کیفیت، کمیت و غنای اشعار را مورد تاکید قرار داده اند و امروزه شاهدیم این جشنواره ها منتج به این نتیجه می شود.

وی تصریح کرد: اثربخشی کیفی اشعار و تاثیرگذاری محتوای آثار و نوآوری ها از امتیازات جشنواره امسال بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

محمدی انارکی با اشاره به ۲۳ سال برگزاری جشنواره شعر رضوی، ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم میزبانی خوبی را داشته باشیم و این میزبانی را به نحو احسن و در خور شان شعرا انجام دهیم. محوریت جشنواره امام رضا(ع) است و در ایام دهه کرامت این جشنواره برگزار می شود و ما مفتخریم که در رفسنجان میزبان جشنواره هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی نیز یکی از بخش هایی که فرهنگ سازی خوبی انجام داد، اشعاری پرمحتوایی بود که شعرا، استادان و بزرگان در این زمینه سرودند.

محمدی انارکی ادامه داد: در بحث کار و اشتغال نیز محتوای این اشعار و انگیزه هایی که می دهد، بر فرهنگ سازی اشتغال نیز موثر است.

نماینده مردم رفسنجان و انار پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه در رفسنجان خشکسالی های پی در پی به کشاورزی منطقه لطمه زده است، می توانیم جشنواره شعر مدیریت آب را داشته باشیم و با این فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب، منطقه را نجات دهیم.

محمدی انارکی بیان کرد: با توجه به سبقه ای که در شعر و شعرای بزرگی که داریم امیدوارم شب نشینی و کرسی شعرهایی که در دوران گذشته داشتیم دوباره زنده شود که برگزاری این چنین جشنواره هایی در این زمینه موثر است.