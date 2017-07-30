  1. استانها
  2. کرمان
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۳۴

نماینده مردم رفسنجان و انار:

ظرفیت های فرهنگی برای ترویج تفکر اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود

ظرفیت های فرهنگی برای ترویج تفکر اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود

رفسنجان - نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اهمیت شعر در فرهنگ و ادب گفت: باید از ظرفیت های فرهنگی برای ترویج تفکر اقتصاد مقاومتی در جامعه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی عصر یکشنبه در آئین اختتامیه بیست و سومین جشنواره ملی شعر رضوی در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود کیفیت، کمیت و غنای اشعار را مورد تاکید قرار داده اند و امروزه شاهدیم این جشنواره ها منتج به این نتیجه می شود.

وی تصریح کرد: اثربخشی کیفی اشعار و تاثیرگذاری محتوای آثار و نوآوری ها از امتیازات جشنواره امسال بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

محمدی انارکی با اشاره به ۲۳ سال برگزاری جشنواره شعر رضوی، ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم میزبانی خوبی را داشته باشیم و این میزبانی را به نحو احسن و در خور شان شعرا انجام دهیم. محوریت جشنواره امام رضا(ع) است و در ایام دهه کرامت این جشنواره برگزار می شود و ما مفتخریم که در رفسنجان میزبان جشنواره هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی نیز یکی از بخش هایی که فرهنگ سازی خوبی انجام داد، اشعاری پرمحتوایی بود که شعرا، استادان و بزرگان در این زمینه سرودند.

محمدی انارکی ادامه داد: در بحث کار و اشتغال نیز محتوای این اشعار و انگیزه هایی که می دهد، بر فرهنگ سازی اشتغال نیز موثر است.

نماینده مردم رفسنجان و انار پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه در رفسنجان خشکسالی های پی در پی به کشاورزی منطقه لطمه زده است، می توانیم جشنواره شعر مدیریت آب را داشته باشیم و با این فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب، منطقه را نجات دهیم.

محمدی انارکی بیان کرد: با توجه به سبقه ای که در شعر و شعرای بزرگی که داریم امیدوارم شب نشینی و کرسی شعرهایی که در دوران گذشته داشتیم دوباره زنده شود که برگزاری این چنین جشنواره هایی در این زمینه موثر است.

کد مطلب 4045750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها