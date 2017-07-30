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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

نیکی هلی: کره شمالی فقط مشکل آمریکا نیست

نیکی هلی: کره شمالی فقط مشکل آمریکا نیست

نماینده آمریکا در سازمان ملل کره شمالی را مشکل جامعه بین المللی خوانده و خواستار یک راه حل بین المللی برای این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی در خصوص آزمایش موشکی اخیر کره شمالی در توئیتر خود نوشت: صحبت ها درباره کره شمالی انجام شده. چین آگاه است که بایدواردعمل شود. ژاپن وکره جنوبی باید فشاربیاورند.

وی در ادامه می افزاید: این فقط مشکل آمریکا نیست ومستلزم یک راه حل بین المللی است.

امروز پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام داشت که از عملکرد چین برای متوقف کردن اقدامات کره شمالی مایوس شده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقدامات تحریک آمیز آمریکا را عامل ادامه تنش ها در شبه جزیره کره می دانند.

کد مطلب 4045756
پیمان یزدانی

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