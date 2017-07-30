نظرها بر روی ادامه کار رحمانی فضلی مساعد است

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به گمانهزنیهای صورت گرفته برای حضور مجدد رحمانی فضلی در مسند وزارت کشور، بیان کرد: نظرات بر روی وزیر کشور مساعد است هرچند برخی از حوزههای سیاسی نقدهایی را بر وی دارند اما همین نقدی که بر رحمانی فضلی وجود دارد، نشانه استقلال، توانمندی و اعتدال وی نه نشانه ضعف دوران وزارت وی محسوب میشود.
وی افزود: اگر قرار باشد این حوزه وزارت کشور که بهنوعی تمام امور کشور را در گوشه ایران هدایت و نظارت میکند، از یک جریان خاص انتخاب کنیم، طبیعتاً جریان مقابلش را تماماً کنار گذاشتهایم لذا در این وزارتخانه باید اعتدال موج بزند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: رحمانی فضلی بهعنوان یک فرد معتدل دیدهشده که امیدواریم با تغییرات بنیادینی که در حوزه استانها خواهد شد و مدیران توانمندتری در حوزههای بخشی مثل استانها و شهرستانها گذاشته خواهد شد، شاهد شکوفایی این وزارتخانه باشیم.
حسینی شاهرودی درباره سفر روز گذشته رئیس سازمان بهزیستی به شاهرود نیز، بیان کرد: این شهرستان معضلات اجتماعی بسیاری دارد که با توجه به شرایط بیکاری و رشد فزاینده آن، طبیعتاً نیاز بود تا مدیر این حوزه به شهرستان دعوت شود تا مسائل اجتماعی این ناحیه رصد شود همچنین کوتاهیهایی که دولتهای متعدد در امر زیرساخت های این حوزه داشته اند، تاحدی رفع شود.
وی افزود: امروز خیران بیشترین سهم را در زیرساخت های اجتماعی داشته اند که در گذشته و امروز وظیفه دولت است لذا امیدواریم در این حوزه شاهد حمایت های بیشتر سازمان بهزیستی باشیم.
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