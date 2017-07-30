حوزه علمیه جامعه المصطفی از ۱۳۲ ملیت طلبه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرادی دولت آبادی شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره بین‌المللی نامه ای به امام رضا که در سالن هلال احمر در حال برگزار شد، اظهار کرد: حوزه علمیه جامعه المصطفی از ۱۳۲ ملیت طلبه های غیر ایرانی در بیش از ۸۰ کشور نمایندگی و صدها کالج و دانشگاه و مراکز فرهنگی و قرآنی دارد.



وی افزود: جامعه المصطفی ۴۵ هزار فارغ‌التحصیل از ۱۳۲ ملیت و ۴۰ هزار نفر در حال تحصیل دارد و فارغ التحصیلان جامعه المصطفی به تعلیم و پژوهش امور تربیتی می پردازند و سفیران هدایت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هستند.

مسئول امور بین‌الملل جشنواره نامه ای به امام رضا ( ع) با اشاره به اینکه به جشنواره های مختلفی دعوت می شویم و به استان های مختلف می رویم، از فرآیند برگزاری جشنواره بین‌المللی نامه ای به امام رضا(ع) به عنوان یکی از بهترین ها نام برد.

مرادی دولت آبادی با بیان اینکه فراخوان نامه ای به امام رضا افزون بر ۱۸ زبان زنده دنیا ترجمه و به ۸۰ کشور اطلاع رسانی شده است، گفت: پس از فراخوان ۱۵۴۰ اثر فاخر از ۶۲ کشور به دست ما رسیده است.

وی با اشاره به اینکه حضور برادران اهل سنت فرصت بی بدیل برای جمهوری اسلامی هستند، گفت: اهل سنت مشارکت خوبی در جشنواره دارند و پیشنهاد دارم بخشی از برندگان را برای ادیان ابراهیمی و مذاهب اسلامی قرار گیرد تا از سال آینده هم در این دو بخش یک نفر به عنوان برنده اعلام شود.

به گزارش مهر؛ در پایان از برگزیدگان بخش های مختلف با حضور مسئولان و سفرای کشورها تجلیل به عمل آمد همچنین از پزشک بدون مرز دکتر عمادی و نخبه فیزیک حسین هاشمی تجلیل به عمل آمد.