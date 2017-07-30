سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت

به گزاش خبرنگار مهر، محمدامین رضازاده یکشنبه شب در نشست با فعالان جامعه اهل سنت استان هرمزگان، حضور و مشارکت گسترده اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را یک سرمایه بزرگ برای کشور دانست و بیان داشت: در این دوره از انتخابات اهل سنت با درک صحیح از مسائل کشور و شرایط بین المللی، آگاهانه در انتخابات حضور یافتند و مشارکت بالایی را رقم زدند.

وی ادامه داد: اهل سنت در عرصه های دفاع از انقلاب و کشور و همچنین در راستای ایجاد امنیت همواره نقش سازنده و موثری داشته اند و باید قدر این ظرفیت و سرمایه مهم را بدانیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: دیدگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تقریب مذاهب اسلامی است و هرچه مذاهب اسلامی به هم نزدیک شوند بیشتر به نظام و کشور کمک کرده ایم.

رضازاده با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش کرد طی چهار سال اخیر ظرفیت نیروهای کارآمد اهل سنت را در مناصب مدیریتی به کار گیرد، تصریح کرد: در این دولت برای نخستین بار سفیر اهل سنت منصوب شد و در برخی مناصب از جمله معاونت تعدادی از وزارتخانه ها نیز نیروهای کارآمد اهل سنت منصوب شدند.

وی گفت: در استان ها و شهرستان ها نیز سه معاون استاندار، 29 فرماندار، 87 مدیرکل، 29 معاون فرماندار و 88 بخشدار از نیروهای توانمند اهل سنت در سطح کشور در دولت تدبیر و امید منصوب شدند که بخشی از این نیروها از جمله سه فرماندار اهل سنت در استان هرمزگان به کارگیری شدند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت تا در راستای توسعه و پیشرفت کشور از ظرفیت نخبگان اهل سنت بهره ببریم.