۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۵۳

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:

سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت

بندرعباس - مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت

به گزاش خبرنگار مهر، محمدامین رضازاده یکشنبه شب در نشست با فعالان جامعه اهل سنت استان هرمزگان، حضور و مشارکت گسترده اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را یک سرمایه بزرگ برای کشور دانست و بیان داشت: در این دوره از انتخابات اهل سنت با درک صحیح از مسائل کشور و شرایط بین المللی، آگاهانه در انتخابات حضور یافتند و مشارکت بالایی را رقم زدند.

وی ادامه داد: اهل سنت در عرصه های دفاع از انقلاب و کشور و همچنین در راستای ایجاد امنیت همواره نقش سازنده و موثری داشته اند و باید قدر این ظرفیت و سرمایه مهم را بدانیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: دیدگاه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تقریب مذاهب اسلامی است و هرچه مذاهب اسلامی به هم نزدیک شوند بیشتر به نظام و کشور کمک کرده ایم.

رضازاده با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش کرد طی چهار سال اخیر ظرفیت نیروهای کارآمد اهل سنت را در مناصب مدیریتی به کار گیرد، تصریح کرد: در این دولت برای نخستین بار سفیر اهل سنت منصوب شد و در برخی مناصب از جمله معاونت تعدادی از وزارتخانه ها نیز نیروهای کارآمد اهل سنت منصوب شدند.

وی گفت: در استان ها و شهرستان ها نیز سه معاون استاندار، 29 فرماندار، 87 مدیرکل، 29 معاون فرماندار و 88 بخشدار از نیروهای توانمند اهل سنت در سطح کشور در دولت تدبیر و امید منصوب شدند که بخشی از این نیروها از جمله سه فرماندار اهل سنت در استان هرمزگان به کارگیری شدند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت تا در راستای توسعه و پیشرفت کشور از ظرفیت نخبگان اهل سنت بهره ببریم.

