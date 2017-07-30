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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۳۴

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

سرانه فضای فرهنگی کشور وضعیت خوبی ندارد

سرانه فضای فرهنگی کشور وضعیت خوبی ندارد

زنجان-معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در زمینه سرانه فضای فرهنگی وضعیت خوبی نداریم ولی باید برای توسعه سرانه فضای فرهنگی به سرعت تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در خصوص وضعیت اعتبارات فرهنگی، افزود: اعتبارات بخش فرهنگ و هنر خوب است ولی عالی هم نیست و کشور به حوزه فرهنگ به اعتبار بیشتری نیاز دارد.

وی اظهار کرد: آن طوری که در کشور به بخشهای دیگر توجه شده به بخش فرهنگ توجه نشده است و در گذشته فکر می کردند فرهنگ کشور ما غنی است و اقدام به ساخت راه، مراکز بهداشتی و درمانی و آب کردند  ومشکلات حل شد و به فرهنگ توجه نشد و امروز همه متوجه شدند که باید به فرهنگ توجه شود و امروز کار سخت است.

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پول حوزه فرهنگ در جداول ۱۷ بین بخش های مختلف توزیع می شود  و برنامه ارائه داده و کارنامه تحویل بدهند و سزا نیست هزینهو پول حوزههای فرهنگی در عرض  هم انجام شود باید در طول هم  بوده و در کنار هم قراربگیرد تا بتوانیم تبادل فرهنگی و تولیدات فرهنگی داشته باشیم تا  دنیا به لحاظ فرهنگی به کشور ما چیره نشود و فرهنگ کشورمان را توسعه بدهیم.

حسینی تاکید کرد: باید دفاع خوبی از فرهنگ داشته باشیم و سزا نیست حوزه های فرهنگی در عرض هم باشند هم بلکه در طول هم بوده  و در کنار هم باشد و سرعت در تبادل فرهنگی و سرعت در تولیدات فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.

وی به وضعیت فضاهای هنری و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در بحث سرانه فضای فرهنگی وضعیت خوبی نداریم  ولی باید برای توسعه سرانه فضای فرهنگی به سرعت  تلاش کنیم  و  با دریافت فضاهای مازاد دستگاهایی همچون آموزش و پرورش این فضاها سرعت توسعه ای خواهند داشت. 

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: توسعه کتابخانه ، فرهنگسرا،مجتمع وفضاهای آموزشی فرهنگی لازم داریم و استان زنجان در این زمینه برخوردار است. 

حسینی به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سید رضا صالحی امیری درکابینه دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت:متعقد هستم در حال حاضر شایسته ترین وزیر برای کابینه ارشاد اقای صالحی است و وی رشته مدیریت فرهنگی دارند و در زمانی تاریخی چهره هایی امنیتی و نظامی بودند و در دوران فتنه امریکا و ضد انقلاب به این چهره ها نیاز بود. 

وی تصریح کرد: اگر امروز همه نظام، ملت ، رهبری به خطر بیفتد همه باید لباس رزم به تن کنیم و افرادی که می گویند صالحی امنیتی است سواد ندارند و اینها بدانند این شخصیت  چند مقاله و کتاب پر پر در مسائل فرهنگی تالیف کرده اند و  دیدگاه فرهنگ نو را بررسی   کرده اند.

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر فردا کشور در خطر باشد همه باید لباس نظامی به تن کنیم  و ایران هوشیار بوده و مردمی بیدار دارد و همواره باید ذهن مان را برای دفاع از نظام  آماده کنیم.

حسینی ابراز کرد: صالحی امیری امنیتی است و با افتخار هم ایشان می گویند که امنیتی هستم و از کودتای نوژه وارد عرصه شده و با کودتاچی ها مقابله کرده است و این شخصیت رئیس بخش فرهنگ مدیریت فرهنگی دانشگاه  است و ۴۵ کتاب در حوزه فرهنگی و بیش از ۱۰۰ مقاله و صدها دانشجوی دکترا در زمینه فرهنگی دارند و رئیس جمهور به مجلس معرفی کنند بالای ۲۰۰ رای می آورد. 

کد مطلب 4045764

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