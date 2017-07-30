سرانه فضای فرهنگی کشور وضعیت خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در خصوص وضعیت اعتبارات فرهنگی، افزود: اعتبارات بخش فرهنگ و هنر خوب است ولی عالی هم نیست و کشور به حوزه فرهنگ به اعتبار بیشتری نیاز دارد.

وی اظهار کرد: آن طوری که در کشور به بخشهای دیگر توجه شده به بخش فرهنگ توجه نشده است و در گذشته فکر می کردند فرهنگ کشور ما غنی است و اقدام به ساخت راه، مراکز بهداشتی و درمانی و آب کردند ومشکلات حل شد و به فرهنگ توجه نشد و امروز همه متوجه شدند که باید به فرهنگ توجه شود و امروز کار سخت است.

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پول حوزه فرهنگ در جداول ۱۷ بین بخش های مختلف توزیع می شود و برنامه ارائه داده و کارنامه تحویل بدهند و سزا نیست هزینهو پول حوزههای فرهنگی در عرض هم انجام شود باید در طول هم بوده و در کنار هم قراربگیرد تا بتوانیم تبادل فرهنگی و تولیدات فرهنگی داشته باشیم تا دنیا به لحاظ فرهنگی به کشور ما چیره نشود و فرهنگ کشورمان را توسعه بدهیم.

حسینی تاکید کرد: باید دفاع خوبی از فرهنگ داشته باشیم و سزا نیست حوزه های فرهنگی در عرض هم باشند هم بلکه در طول هم بوده و در کنار هم باشد و سرعت در تبادل فرهنگی و سرعت در تولیدات فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.

وی به وضعیت فضاهای هنری و فرهنگی اشاره کرد و گفت: در بحث سرانه فضای فرهنگی وضعیت خوبی نداریم ولی باید برای توسعه سرانه فضای فرهنگی به سرعت تلاش کنیم و با دریافت فضاهای مازاد دستگاهایی همچون آموزش و پرورش این فضاها سرعت توسعه ای خواهند داشت.

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: توسعه کتابخانه ، فرهنگسرا،مجتمع وفضاهای آموزشی فرهنگی لازم داریم و استان زنجان در این زمینه برخوردار است.

حسینی به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سید رضا صالحی امیری درکابینه دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت:متعقد هستم در حال حاضر شایسته ترین وزیر برای کابینه ارشاد اقای صالحی است و وی رشته مدیریت فرهنگی دارند و در زمانی تاریخی چهره هایی امنیتی و نظامی بودند و در دوران فتنه امریکا و ضد انقلاب به این چهره ها نیاز بود.

وی تصریح کرد: اگر امروز همه نظام، ملت ، رهبری به خطر بیفتد همه باید لباس رزم به تن کنیم و افرادی که می گویند صالحی امنیتی است سواد ندارند و اینها بدانند این شخصیت چند مقاله و کتاب پر پر در مسائل فرهنگی تالیف کرده اند و دیدگاه فرهنگ نو را بررسی کرده اند.

معاون حقوقی و پار لمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر فردا کشور در خطر باشد همه باید لباس نظامی به تن کنیم و ایران هوشیار بوده و مردمی بیدار دارد و همواره باید ذهن مان را برای دفاع از نظام آماده کنیم.

حسینی ابراز کرد: صالحی امیری امنیتی است و با افتخار هم ایشان می گویند که امنیتی هستم و از کودتای نوژه وارد عرصه شده و با کودتاچی ها مقابله کرده است و این شخصیت رئیس بخش فرهنگ مدیریت فرهنگی دانشگاه است و ۴۵ کتاب در حوزه فرهنگی و بیش از ۱۰۰ مقاله و صدها دانشجوی دکترا در زمینه فرهنگی دارند و رئیس جمهور به مجلس معرفی کنند بالای ۲۰۰ رای می آورد.