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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۰۵

در سفری یک روزه به کرمانشاه انجام شد؛

بررسی پروژه‌های بنیاد مستضعفان در استان کرمانشاه

بررسی پروژه‌های بنیاد مستضعفان در استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس بنیاد مستضعفان در سفری یک روزه به کرمانشاه، پروژه‌های در دست انجام توسط این بنیاد را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد مستضعفان در سفری یک روزه به استان کرمانشاه روند سرمایه گذاری‌ها و پروژه‌های این بنیاد را در استان پیگیری کرد.

محمد سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور امروز با رازانی استاندار کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

سعیدی‌کیا اجرای پروژه‌های اقتصادی و خدماتی بنیاد مستضعفان در استان کرمانشاه را از اهداف این سفر عنوان کرد و گفت: ما در این استان از چند سال قبل پروژه‌هایی داشتیم و پروژه‌هایی نیز به تازگی شروع کردیم.

وی ساخت هتل و تکمیل سالن آن، بهره برداری از یک واحد دامداری، احیاء اراضی شهرستان مرزی قصرشیرین و کاشت نهال و قلمه در حدود ۱۰۰۰ هکتار آن و بهره برداری از نخستین سد خصوصی کشور در این اراضی کشاورزی را از پروژه‌های انجام شده عنوان کرد.

سعیدی‌کیا احداث یک واحد دامداری ۵ هزار راسی در بخش ماهیدشت و ساخت کارخانه قوطی سازی کن به عنوان پروژه‌ای بزرگ را از پروژه‌های در دست ساخت بنیاد مستضعفان در استان کرمانشاه برشمرد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال این پروژه بزرگ به بهره برداری برسد.

این مسئول افزود: برای پروژه ساخت کارخانه قوطی سازی کن نزدیک به ۶۰ میلیون یورو و ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و می‌شود.

رازانی  استاندار کرمانشاه نیز استفاده بهینه از توانمندی‌های بنیاد مستضعفان برای اجرای پروژه‌های بزرگ استانی را مورد تاکید  قرار داد و افزود: همکاری متقابل دولت و بنیاد مستضعفان در توسعه و پیشرفت کرمانشاه مفید و موثر است.

کد مطلب 4045765

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