به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد مستضعفان در سفری یک روزه به استان کرمانشاه روند سرمایه گذاری‌ها و پروژه‌های این بنیاد را در استان پیگیری کرد.

محمد سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان کشور امروز با رازانی استاندار کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

سعیدی‌کیا اجرای پروژه‌های اقتصادی و خدماتی بنیاد مستضعفان در استان کرمانشاه را از اهداف این سفر عنوان کرد و گفت: ما در این استان از چند سال قبل پروژه‌هایی داشتیم و پروژه‌هایی نیز به تازگی شروع کردیم.

وی ساخت هتل و تکمیل سالن آن، بهره برداری از یک واحد دامداری، احیاء اراضی شهرستان مرزی قصرشیرین و کاشت نهال و قلمه در حدود ۱۰۰۰ هکتار آن و بهره برداری از نخستین سد خصوصی کشور در این اراضی کشاورزی را از پروژه‌های انجام شده عنوان کرد.

سعیدی‌کیا احداث یک واحد دامداری ۵ هزار راسی در بخش ماهیدشت و ساخت کارخانه قوطی سازی کن به عنوان پروژه‌ای بزرگ را از پروژه‌های در دست ساخت بنیاد مستضعفان در استان کرمانشاه برشمرد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال این پروژه بزرگ به بهره برداری برسد.

این مسئول افزود: برای پروژه ساخت کارخانه قوطی سازی کن نزدیک به ۶۰ میلیون یورو و ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده و می‌شود.

رازانی استاندار کرمانشاه نیز استفاده بهینه از توانمندی‌های بنیاد مستضعفان برای اجرای پروژه‌های بزرگ استانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: همکاری متقابل دولت و بنیاد مستضعفان در توسعه و پیشرفت کرمانشاه مفید و موثر است.