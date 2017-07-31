لزوم تشکیل شعبه رسیدگی به پرونده های شهرک های صنعتی درکردستان

به گزارش خبرنگارمهر، شاهو حاجبی شامگاه گذشته در بیست و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی شماره یک و سه سنندج گفت: شهرک صنعتی شماره یک سنندج توسط شرکت شهرک های صنعتی استان احداث نشده و در دهه ۷۰ شهرداری آن را به شرکت تحویل داده است.

وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی شماره یک سنندج فاقد اصول و استانداردهای شهرک سازی است، عنوان کرد: حتی اکنون هم شرکت شهرک های صنعتی استان مالک قسمتی از زمین های شهرک شماره یک نیست.

وی به تصرف ۱۸۴ پلاک از زمین های شهرک صنعتی شماره یک سنندج اشاره کرد و اظهارداشت: مساحت این زمین ها ۷ هکتار و ۵۰۰ هزارمترمربع به ارزش ۱۵ میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان ادامه داد: چند سال گذشته پرونده ای را در شعبه سه دادرسی تشکیل دادیم که قرار به رد دعوای شهرک علیه متصرفین صادر شد.

حاجبی اضافه کرد: بعد از درخواست تجدید نظر پرونده به شعبه جزایی صادر و از طریق پلیس آگاهی مستندات لازم تهیه و تحویل قاضی پرونده شد و در حال حاضر منتظر صدور رای هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه دستگاه های خدمات رسان به ساختمان هایی که اسناد زمین آن به نام شرکت شهرک های صنعتی است و توسط عده ای تصرف شده خدمات آب، برق و گاز ارائه کردند.

وی بیان کرد: براساس بررسی های انجام شده محل ورودی شهرک شماره یک سنندج مسیر رفت وآمد بیش از هزار ویلا و باغ شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان اظهارداشت: ۹۰ درصد واحدهای واقع در شهرک صنعتی شماره یک و سه سنندتج پایان کار، نقشه و جواز ندارند.

حاجبی خواستار تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مربوط به پرونده های شرکت شهرک های صنعتی استان در دادگاه شد و گفت: تغییر کاربری غیرمجاز، تخلفات ساختمانی و فروش غیر مجاز از جمله مسائلی است که در شهرک های صنعتی استان با آن مواجه هستیم که برای برخورد با آن نیاز به تشکیل شعبه ویژه ای در دادگاه است.