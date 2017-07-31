تامین امنیت بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم پاکروان شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پلیس استان در طول شبانه روز آمادگی دریافت گزارش و اطلاعات مردمی از طریق دو سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ را دارا بوده و رسیدگی به موقع نیز انجام می شود.

پاکروان با اشاره به موضوع مراقبت از احشام و ایمن سازی محیط نگه داری احشام گفت: اگر محل آغل احشام در اطراف شهر، روستا، کنار باغات و یا منازل خالی از سکنه قرار دارد نسبت به افزایش ایمنی آن اقدام شود و از ورود افراد ناشناس به داخل آغل به عنوان خریدار جدا خوداری شود.

پاکروان تصریح کرد: استحکام محل نگهداری احشام ضروری است و باید محل نگهداری احشام برای جلوگیری از سرقت نور کافی داشته باشد.

وی اظهار داشت: برخی سرقتها در زمان انتقال احشام و چرای دام انجام می شود که در این راستا باید دامداران هوشیاری داشته باشند.

رئیس پلیس آگاهی استان بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده خودروهای مشکوک سبک سواری یا وانت بار، در ساعات پایانی شب به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

پاکروان تصریح کرد : دامداران باید با افزایش مراقبت ها از طریق بکارگیری فرد مراقب به صورت نوبتی از بین همسایگان در طول شب به ویژه از ساعت ۲۳ تا ۶:۳۰ دقیقه صبح اقدام کنند.

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در صورت مشاهده سارقان در حین ارتکاب سرقت احشام و عدم دسترسی به ضابطان مرجع قضایی از آنجا که این موضوع از مصادیق جرم مشهود است، شهروندان می توانند با خودداری از برهم زدن صحنه جرم از سارقان تا حضور ماموران و با رعایت حقوق شهروندی و بدون هر گونه برخورد فیزیکی مراقبت کنند.