خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: بدون تردید، پی‌ریزی یک جامعه‌ سالم و بانشاط در گرو سلامت روحی و جسمی اعضای آن جامعه است و در همین راستا سلامت زنان به‌عنوان نیمی از پیکره‌ جامعه و ایفای نقش‌های مادری و تربیت نسل و انجام وظایف متعدد دیگر، یک نیاز اصلی و اساسی است.

آنچه مسلم است اینکه اهداف تربیت‌بدنی و ورزش در نظام تربیتی، از تأمین سلامت و آمادگی برای فعالیت، آغاز می‌شود و تا افزایش حوصله و ظرفیت و تحمل، صبر و استقامت و رعایت ادب‌ها و همکاری‌ها و هماهنگی‌ها، ادامه می‌یابد که همین امر ضرورت توجه به ورزش بانوان را موردتاکید قرار می دهد.

این درحالی است که متأسفانه غیر از معدود هیئت‌های ورزشی استان‌همدان، بیشتر هیئت‌های ورزشی استان نسبت به امور ورزش بانوان بی‌تفاوت هستند و آمار سازمان‌یافته بانوان ورزشکار در این هیئت‌های ورزشی همیشه کمتر از آقایان بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه ورزش بانوان در استان‌همدان اظهار داشت: طی سال جاری اقدامات مناسبی در راستای پرکردن اوقات فراغت و جذب بانوان به ورزش پیش‌بینی شده است.

ساماندهی اوقات فراغت دختران استان همدان زیر نظر مربیان مجرب

رسول منعم با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کار ما ساماندهی اوقات فراغت دختران استان همدان زیر نظر مربیان مجرب در فضاهای مختلف ورزشی استان است، گفت: دختران در تمامی سنین در این کلاس حضور گسترده و فعالی دارند.

منعم افزود: سالن‌های ورزشی استان همدان از ساعت ۶ صبح تا ۹ صبح در بخش توجه به ورزش همگانی در اختیار ورزش بانوان قرارگرفته و در سنین مختلف در سطح مرکز و شهرستان‌های استان‌همدان به فعالیت ورزش همگانی می‌پردازند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به گسترش ورزش همگانی در بخش بانوان گفت: همچنین در طول سال همایش‌های متعددی برای بانوان پیش‌بینی شده که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها همایش پیاده‌روی ویژه بانوان است.

وی عنوان کرد: همایش‌های دیگری نیز برای خانواده‌ها در نظر گرفته شد که همایش ماهیگیری و همایش بادبادک‌ها در راستای تشویق خانواده‌ها به امر ورزش بوده که با استقبال چشمگیر بانوان و خانواده‌ها همراه بود.

منعم بااشاره به اینکه موضوعی را در سند تحول ورزش همگانی استان در شورای ورزش همگانی به تصویب رساندیم که توجه به برگزاری همایش‌ها اولویت ان بود، گفت: براساس پیش بینی ها ۴۸ همایش ورزشی در طول سال ۹۶ در شهر همدان و به فراخور در سایر شهرستان‌های استان‌همدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: امسال برای اولین بار اختتامیه جشنواره اوقات فراغت استان همدان در نیمه دوم شهریورماه امسال با حضور تمامی هیئت‌های ورزشی برگزار می شود تا ماحصل خروجی این کلاس‌ها را در کنار خانواده‌ها به نمایش بگذاریم.

برنامه ریزی برای توسعه ورزش بانوان در بخش قهرمانی

وی با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه ورزش بانوان در بخش قهرمانی بیان کرد: یکی از بخش‌های عمده دستگاه ورزش استان‌همدان توجه ویژه به بخش ورزش قهرمانی بانوان استان است.

وی گفت: تلاش شده حمایت‌های لازم از رشته‌های ورزشی مستعد در بحث قهرمانی صورت گیرد کمااینکه امسال شاهد رشد و پیشبرد ورزش قهرمانی بانوان در تمام سطوح بوده‌ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: اخیراً «مریم بربط» بانوی جودوکار استان مقام سوم آسیا را در رشته جودو کسب کرد که افتخار بزرگی برای ورزش استان است.

منعم با بیان اینکه «مه‌لقا جامه بزرگ» بانوی تیرانداز استان نیز حضور شایسته‌ای در بازی کشورهای اسلامی داشت و عنوان سوم این مسابقات را کسب کرد، گفت: در سایر رشته‌ها هم بانوان ما ثابت کرده‌اند چنانچه موردتوجه و حمایت قرار بیرند ورزش قهرمانی در این مقطع می‌تواند نتایج مثبتی را برای استان به ارمغان بیاورد.

پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات به باشگاه‌های خصوصی همدان

منعم با اشاره به حمایت از باشگاه‌های خصوصی استان همدان گفت: یکی دیگر از بخش‌های عمده فعالیت ما حمایت از فعالیت باشگاه‌های خصوصی در سطح استان است و تلاش می‌شود نظارت لازم بر فعالیت بخش خصوصی باشگاه های مرکز استان و شهرستان‌ها به عمل آید و تذکرات لازم داده شود.

وی با بیان اینکه هر جا تخلفی صورت گیرد برخورد جدی خواهد شد، گفت: سعی شده انگیزه لازم را در این بخش ایجاد کنیم و امسال قریب بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به باشگاه‌های خصوصی استان تسهیلات کم‌بهره با سود ۴ درصد پرداخت شده که در این زمینه از استان‌های پیش رو بوده‌ایم.

وی با تأکید بر استعدادیابی در ورزش بانوان بیان کرد: سال گذشته جشنواره استعدادیابی در ۶ رشته ورزشی در استان‌همدان با حضور نزدیک به ۱۲ هزار نفر برگزار شد که این جشنواره با برنامه‌ریزی خوب و سیاست‌گذاری مناسب توانست خانواده‌های زیادی را جذب ورزش کند.

منعم یادآور شد: یکی از سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان برگزاری چنین جشنواره‌های در سطح استان‌های کشور است که ما نیز به دنبال این هستیم تا رشته‌های ورزشی بیشتری را درگیر این جشنواره استعدادیابی کنیم تا ورزشکاران بیشتری را خصوصاً درزمینهٔ بانوان جذب ورزش کنیم.

برگزاری مسابقات کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان همدان در شهریورماه سال جاری

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان با اشاره به سیاست‌گذاری توسعه ورزش بانوان بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند سبب توسعه و توجه به ورزش بانوان شود و ما را در این زمینه یاری دهد توجه به ورزش کارکنان استان است و به دنبال این هستیم که امسال در دو بخش بانوان و آقایان مسابقات کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان را در شهریورماه سال جاری برگزار کنیم.

وی افزود: همچنین سال گذشته مسابقات کشوری کارکنان را در رشته ورزشی شنا در همدان برگزار کردیم و امسال نیز به دنبال آنیم که میزبان این مسابقات باشیم.

منعم با اشاره به آمار بیمه‌شده‌های ورزش استان‌همدان گفت: سال گذشته بیش از ۶۵ هزار بیمه‌شده ورزشی در سطح استان همدان شناسایی شد که از این تعداد بیش از ۲۵ هزار نفر را بانوان استان تشکیل می‌دادند.

وی گفت: هر سال استقبال بانوان با توجه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت دستگاه ورزش استان از بخش خصوصی بیشتر می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان عنوان کرد: در برنامه‌ریزی صورت گرفته به دنبال آنیم که حمایت بیشتری از ورزش بانوان داشته باشیم تا در المپیک ۲۰۱۸ جاکارتا سهمیه بیشتری در بخش بانوان کسب کنیم.

منعم افزود: در حال حاضر ۳ نفر از بانوان قایقران استان در اردوی تیم ملی برای انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ حضور دارند و دستگاه ورزش تا جایی که در توانش باشد از بانوان ورزشکار استان حمایت می‌کند تا در عرصه‌های برون‌مرزی و کشوری خوش بدرخشند.

آرامش و امنیت مکان فعالیت بانوان از اهمیت بالایی برخوردار است

یکی از شهروندان‌همدانی نیز در گفتگو با مهر با گلایه از بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به ورزش بانوان اظهار داشت: ورزش بانوان تنها با شعار عملی نمی‌شود.

مریم پناهی با بیان اینکه اگر تنها شعار بدهیم که بانوان ما کم‌تحرک هستند و باید به ورزش روی بیاورند مسئله حل نمی‌شود، گفت: ما تنها عادت کرده‌ایم مشکلات را بگوییم اما چاره و درمان کار را پیدا نمی‌کنیم.

مریم پناهی افزود: اهمیت ورزش بانوان بر کسی پوشیده نیست اما تا چه اندازه توانسته‌ایم بانوان را به ورزش سوق دهیم؟

وی با بیان اینکه در خانواده، بستگان و دوستان و آشنایان خود بگردید و بررسی کنید چند نفر از بانوان به‌صورت حرفه‌ای و یا همگانی ورزش می‌کنند، گفت: باید زیرساخت‌های ورزش بانوان فراهم شود.

وی گفت: بانوان در هر مکانی نمی‌توانند ورزش کنند و باید فضای ویژه ورزش بانوان را فراهم کنیم و تا چه اندازه مسئولان استان زیرساخت‌های این کار را فراهم کرده‌اند.

پناهی عنوان کرد: مهم‌ترین بحث در ورزش بانوان ابتدا ایجاد امنیت و آرامش است و باید فضایی را ایجاد کنیم تا بانوان در کمال امنیت و آرامش ورزش کنند.

گفتنی است؛ بانوان همدانی سرشار از استعدادهای ناب هستند که مسئولان دستگاه ورزش باید با فراهم کردن زیرساخت لازم شرایط لازم را برای بانوان پایتخت تاریخ و تمدن بیش از پیش فراهم کنند.