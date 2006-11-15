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۲۴ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۳۸

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان - ژاپن

برنامه بازیهای تیم والیبال ایران اعلام شد

برنامه بازیهای تیم والیبال ایران اعلام شد

تیم ملی والیبال کشورمان در اولین دیدار خود در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان روز جمعه به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از روز جمعه  در شهر ناگویا ژاپن آغاز خواهد شد که تیم کشورمان در این روز به مصاف تیم والیبال جمهوری چک خواهد رفت. 

ملی پوشان والیبال کشورمان روز شنبه 27 آبانماه از ساعت 14 به وقت تهران به مصاف تیم ملی ونزوئلا خواهند رفت.

تیم ملی والیبال ایران ساعت 18 روز 28 آبان ماه در دیداری حساس و دشوار به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا یکی از مدعیان قهرمانی این دوره از مسابقات خواهد رفت.

تیم کشورمان پس از یک روز استراحت روز 30 آبان مقابل تیم پرقدرت بلغارستان قرار می‌گیرد و آخرین حریف ایران در دور مقدماتی تیم آمریکا خواهد بود. این بازی روز اول آذر انجام خواهد شد.

درمسابقات جهانی مردان 24 تیم حضور دارند که درچهار گروه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و در پایان دور مقدماتی تیم های پنجم و ششم هر گروه از دور رقابتها حذف می شوند.

کد مطلب 404586

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