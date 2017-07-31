عشق به امام رضا (ع)ازمرزهاگذشت/ سفیر بروندی: عاشق امام رئوف شدم

خبرگزاری مهر – گروه استانها: «اینجا همهچیز غریبانه زیباست حتی خیال تو که از حصار پیچکهای ذهنم عبور میکند و تا اوج پرواز کبوترهایت بال میزند، آدمهای سیاهوسفیدی که چشمانشان باز است، اما خود را زندانی میکنند در قفس خوابهایشان و چشم میبندند بر زیباییها، کبوترها، بوی ناب سیبهای عشق». اینها جملاتی از نامه «شایسته فلاحی» از سمنان و نفر دوم دوازدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) در بخش ملی و در گروه سنی زیر ۱۸ سال است.
دوازدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) به ایستگاه آخر رسید و در ایستگاه آخر جشنواره سفرای کشورهای سنگال، بروندی، کنیا، بِنین، گینه و نیجریه و مهمانانی از کشورهای بلژِیک، استرالیا، چین، هندوستان، تایلند، لبنان، ترکیه، پاکستان، ایتالیا، آلمان، آذربایجان، بوسنی، اندونزی که برای امام رئوف نوشته بودند، حضور داشتند.
در آنسوی مرزها هم هستند کسانی که امام رئوف طبیب دردهای آنها شده است؛ آنها امام رضا (ع) را در دین خود نخواندند و نشنیدند بلکه وصفش را از ما ایرانیان و مسلمانان شنیدند، اما چه خوب مجذوبش شدند.
امروز وجود مراکز و مؤسسات اسلامی در کشورهای اروپایی آفریقایی و آمریکایی مکانی برای ترویج و نشر فرهنگ اصیل اسلامی وسنت پیامبر اکرم و ائمه (ع) است، یکی از این مراکز که بانام امام رضا (ع) و دریکی از کشورهای آفریقایی راهاندازی شده است، کلینیک درمانی امام رضا (ع) در کشور بروندی است که شرایط تأسیس این مرکز توسط پزشک ایرانی (قائمشهری) دکترسیدناصر عمادی (پزشک بدون مرز) فراهمشده است.
دکتر عمادی دراینباره میگوید: هرگاه بیماری که مشکل پوستی داشت و به من مراجعه میکرد پس از علاج و درمان خوشحال میشد و میگفت که نزد پزشک ایرانی رفتم و مداوا شدم، همیشه و هرکجا باید گفتار، کردار و عملکرد ما نه برای شخص دیگر بلکه باید برای اعتلای نام ایران باشد.
این پزشک بدون مرز ایرانی، تصریح کرد: سه سال قبل که قرار شد کلینیکی در بروندی راهاندازی شود پیشنهاد دادم در عوض پولی که میخواهند برای کاردرمانی در بیمارستان بروندی به من پرداخت کنند نام کلینیک درمانی جدید را به نام امام رضا (ع) نامگذاری کنند تا از این طریق مودت بین ایران و بروندی افزایش پیدا کند که وزیر بهداشت و امور خارجه این کشور موافقت کردند.
دکتر عمادی، ادامه داد: پس از راهاندازی و نامگذاری این درمانگاه پس از مدتی که برای سرکشی به آنجا رفتم رئیس بیمارستان امام رضا (ع) بروندی که متخصص اطفال و استاد دانشگاه است از مردمی برایم گفت که هرروز به زیر تابلوی درمانگاه که مزین به نام امام رضا (ع) است مینشینند و با او درد و دل و زمزمه میکنند.
وی افزود: رئیس بیمارستان از من خواست دراینباره با من گفتگو کند و ماجرایی که در برخورد با این موضوع داشت را تعریف کرد.
این پزشک بدون مرز ایرانی گفت: رییس بیمارستان علت این نجواها را از مردم جویا میشود که چگونه شما بهعنوان یک مسیحی با امام مسلمانان درد دل میکنید که مردم پاسخ میدادند ما در اینترنت جستجو کردیم و میدانیم که امام رضا (ع) گفته که برای ما مسیحی، یهودی و مسلمان فرقی ندارد.
من هم عاشق امام رضا (ع) شدهام
دکتر عمادی افزود: وقتی گفتگوی من با رییس بیمارستان به اینجا رسید، او برخواست و گفت دکتر عمادی من هم عاشق امام رضا (ع) شدهام.
چه ساده و بیهیچ کلیشهای سفیر کشور بروندی اشاره میکند و میگوید: افراد زیادی از جمهوری کنگو برای گرفتن ویزا و آمدن به بروندی درخواست دادند و وقتی علت را جویا شدیم گفتند که شنیدیم کسانی که در درمانگاه امام رضا (ع) بروندی میروند بهبود کامل پیدا میکنند.
سفیر بروندی ادامه داد: دکتر عمادی کار خوبی در کشور ما انجام دادند و پزشک حاذقی در تخصص پوست هستند علیرغم اینکه پزشک حاذقی هستند بسیار فروتن و خاضعاند و وقتی علت اینهمه خضوع را از دکتر جویا شدم گفت که سید است و فرزند پیامبر.
سفیر بروندی خاطرنشان کرد: وقتی رادیو وتلویزیون ما اعلام کرد که مردم میتوانند برای درمان بیماری پوستی خود به پزشک ایرانی مراجعه کنند صدها نفر برای درمان آمدند، باوجوداینکه اکثریت مردم کشور من مسیحی هستند ابتدا تنها برای درمان به کلینیک میآمدند و توجهی به تابلوی امام رضا (ع) نمیکردند اما امروز نهتنها برای درمان میآیند بلکه بانام و کرامات امام رضا (ع) هم آشنا شدند.
« این چه عشقی است که دلم از دور برایت تنگ میشود، این چه عشقی است که نزدیک تو هم، دلم برایت تنگ میشود. این عشق علی بن موسی الرضا (ع) است که در دلمان وجود دارد. دلم خیلی برایت تنگ شد یا امام رضا (ع). یادم همیشه به آن روزهای شب قدر کنار تو میافتد». اینها هم قسمت کوچکی از نامه فاطمه یلماز از کشور بلژیک است که در جشنواره دوازدهم رتبه اول بخش بینالملل را کسب کرده است. از این دل نوشتهها، واگویه ها و تولیداتی که از دل برآمده است زیاد است و بنابر آمار موجود نامههای ارسالی به بخش بینالملل هزارو ۵۴۶ اثر از ۶۱ کشور بوده است.
در بخشهایی از آئین اختتامیه، مهمانان رضوی که حامل پرچم سبز رضوی بودند، آمدند و شوق زیارت را در دلها تازه کردند؛ آنها که برای حضور در سری جشنهای زیر سایه خورشید ویژه دهه کرامت مهمان مازندران بودند به این برنامه دعوت شدند.
قطار دوازدهم جشنواره بینالمللی نامهای به امام رضا (ع) اگرچه به ایستگاه آخر رسیده است ولی ریلگذاری برای این قطار همچنان ادامه دارد تا بتواند در کل دنیا آنقدر سیر کند تا امام رضایی شدن همهگیر و فراگیر شود.
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