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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

سرپرست تیم منتخب کونگ‌فو بوشهر خبر داد؛

۴ مدال طلا و نقره حاصل تلاش کونگ‌فوکاران بوشهر در مسابقات جهانی

۴ مدال طلا و نقره حاصل تلاش کونگ‌فوکاران بوشهر در مسابقات جهانی

بوشهر - سرپرست تیم اعزامی منتخب کونگ فو بوشهر به مسابقات جهانی گرجستان گفت: تیم منتخب کونگ فو استان بوشهر اعزامی به مسابقات جهانی تفلیس توانست به چهار مدال طلا و نقره این مسابقات دست یابد.

حسین سرمشقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم منتخب کونگ فو بوشهر که در فستیوال جهانی هنرهای رزمی گرجستان شرکت کرده بود امروز در آخرین روز این رقابت‌ها توانست در حضور ۹ کشور جهان به چهار مدال طلا و نقره این مسابقات دست یابد.

سرپرست تیم منتخب کونگ فو استان بوشهر افزود: در این رقابت‌ها حمید اسکندری مدال طلا، هاشم مرهونی مدال طلا، صادق محمدی مدال نقره و محمدرضا جعفری نیز مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

وی گفت: تیم منتخب بوشهر با ۴ بازیکن و مربیگری رضا رضوی از قهرمانان بنام جهان، سرپرستی حسین سرمشقی و همراهی مجید فخری مقدم به مدت ۳ روز به این مسابقات اعزام شده بودند.

کد مطلب 4046073

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