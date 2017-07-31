حسین سرمشقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم منتخب کونگ فو بوشهر که در فستیوال جهانی هنرهای رزمی گرجستان شرکت کرده بود امروز در آخرین روز این رقابت‌ها توانست در حضور ۹ کشور جهان به چهار مدال طلا و نقره این مسابقات دست یابد.

سرپرست تیم منتخب کونگ فو استان بوشهر افزود: در این رقابت‌ها حمید اسکندری مدال طلا، هاشم مرهونی مدال طلا، صادق محمدی مدال نقره و محمدرضا جعفری نیز مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

وی گفت: تیم منتخب بوشهر با ۴ بازیکن و مربیگری رضا رضوی از قهرمانان بنام جهان، سرپرستی حسین سرمشقی و همراهی مجید فخری مقدم به مدت ۳ روز به این مسابقات اعزام شده بودند.