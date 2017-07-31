آزمون کاردانی های نظام جدید جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات زمانی و نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) و پذیرش برخی از رشته های بدون آزمون سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال ۱۳۹۶ صبح روز جمعه ۱۳ مرداد ۹۶ در ۱۷۳ شهرستان برگزار می‌شود.

برای پذیرش در رشته‌های الکترونیک، ساخت و تولید، نقشه کشی عمومی، صنایع فلزی، صنایع چوب و کاغذ، چاپ، ساختمان، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، امور اداری، کودکیاری، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی، فرش دستبافت، ‌ قلم زنی، ‌ امور دامی، گاوداری صنعتی، مرغداری صنعتی، تکثیر و پرورش آبزیان، پرورش زنبور عسل، امور زراعی و باغی، گل و گیاهان زینتی، ماشین های کشاورزی، موسیقی، هتلداری آزمون برگزار نخواهد شد.

پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می‌گیرد. برای داوطلبانی که در این رشته‌های تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و نیازی به مراجعه داوطلبان به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان جهت پرینت کارت نیست.

آزمون در سایر رشته ها با آزمون است و برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون منحصراً برای داوطلبان متقاضی رشته های با آزمون از روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۹۶ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سنجش قرار می‌گیرد.

متقاضیان شرکت در آزمون می توانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی، کارت خود را پرینت کنند.

داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام کند.

این امکان برای داوطلبانی فراهم است که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطلاعات خود را گم کرده اند با عضویت در این سیستم اطلاعات خود را بازیابی کنند.

تمامی داوطلبان (اعم از متقاضیان رشته های با آزمون و رشته های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) لازم است در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون (از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ مرداد ۹۶) با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامی و کدرشته محلهای انتخابی خود را با توجه به اصلاحات اعلام شده، ویرایش کنند.

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان رشته های امتحانی با آزمون بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (برای تعیین حوزه امتحانی) که در بند ۳۱ تقاضانامه ثبت‌نام مشخص کرده‌اند، در سایت سازمان سنجش درج شده است.

در صورتی که داوطلبان در مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده کنند لازم است آن را رفع کنند.

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ به ترتیب شامل نام‌خانوادگی و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، شماره ملی، کد و عنوان رشته تحصیلی، موسسه محل اخذ مدرک تحصیلی، سال و ماه اخذ مدرک تحصیلی، معدل فارغ‌التحصیلی، وضعیت اشتغال (کارمندی)، استان بومی و علاقه‌مندی به گزینش در رشته‌های غیرانتفاعی و کد و عنوان محل های انتخابی کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند، لازم است آن را به صورت اینترنتی تا ۱۳ مرداد اصلاح کنند.

داوطلبان باید تا تاریخ ۱۳ مرداد با ورود به سایت سازمان سنجش و قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد مورد نیاز اقدام کنند.

داوطلبان در صورتی که نسبت به بندهای ۳، ۷، ۹ و ۱۵ (جنس، دین، معلولیت، زبان امتحانی) تفاوتی مشاهده کردند، ضروری است در روزهای چهارشنبه ۱۱ مرداد و پنجشنبه ۱۲ مرداد صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه کنند.

تبصره: چنانچه داوطلبانی در بند ۲۰ (کدرشته محلهای انتخابی) کارت شرکت در آزمون خود، کدرشته ای را بصورت منفی «-» مشاهده کردند، به منزله عدم رعایت شرایط در آن کدرشته است و لازم است این دسته از داوطلبان با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به اصلاح کدرشته محل های انتخابی خود براساس ضوابط دفترچه راهنما اقدام کنند.

سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده و به تقاضاهای مربوط به تغییر رشته امتحانی و حوزه امتحانی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلبی فاقد عکس است و یا عکس روی کارت وی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر بودن عکس، اشتباه عکس و واضح نبودن عکس و ... است، باید در یکی از روزهای چهارشنبه ۱۱ مرداد یا پنجشنبه ۱۲ مرداد صبح‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ با به همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه کنند و موضوع را دنبال کرده تا مشکل برطرف شود.

آن دسته از داوطلبانی که هم اکنون علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، لازم است در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری بوسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال باشد، مبلغ ۵۱ هزار ریال (۵ هزار و ۱۰۰ تومان) به عنوان وجه اعلام علاقمندی پرداخت کنند و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کنند و سپس با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات نسبت به اعمال انتخاب کدرشته‌محلهای مورد علاقه خود اقدام کنند.

در صورتی که داوطلب در زمان ثبت‌نام، کد رایانه‌ای دیپلم و رشته تحصیلی را اشتباه درج کرده باشد و اصلاح این اطلاعات در این مرحله به مغایرت آنها با رشته‌امتحانی انتخابی داوطلب منجر شود، ضرورت دارد برای پیگیری موضوع در یکی از روزهای چهارشنبه ۱۱ مرداد و یا پنجشنبه ۱۲ مرداد صبح‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول اعلام شده مراجعه کنند.

در جلسه آزمون منحصراً استفاده از ماشین حساب با مارکهای «Casio ۳۶۰۰,Casio FX۸۲,Catigia F-۶۱۸,Pars ۴۶۰۰,Sharp EL-۵۳۱, Sharp ۵۰۶ W-BK, Sharp ۵۰۹ W-BK, Citizen SR ۲۷۰II, Citizen SR ۱۳۵ TII, Citizen SR ۲۷۵, Citizen SR ۲۷۰X» مجاز است.

چنانچه داوطلبی غیر از ماشین حساب‌های اعلام شده ماشین‌حساب نوع دیگر به همراه داشته باشد به عنوان مختلف تلقی و برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای ورودی با وی رفتار خواهد شد.

واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات سازمان سنجش در این خصوص، تا ۱۲ مرداد به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات است و داوطلبان می‌توانند به منظور پاسخگویی به سوالات خود با شماره تلفن ۴۲۱۶۳ - ۰۲۱ تماس بگیرند.