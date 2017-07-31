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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت:

عده‌ای می‌خواستند پرچم حج را بیاندازند

عده‌ای می‌خواستند پرچم حج را بیاندازند

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: آنهایی که مردم را نسبت به حج اذیت و دلسرد کردند و این همه تبلیغ علیه آن داشتند توبه کنند، چرا که امروز با افتخار به حج می‌رویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاضی عسکر در آئین بدرقه زائران حج ٩٦ که در سالن حجاج فرودگاه امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: آنهایی که مردم را نسبت به حج اذیت و دلسرد کردند و این همه تبلیغ علیه آن داشتند توبه کنند، چرا که امروز با افتخار به حج می‌رویم.

وی ادامه داد: عده‌ای می‌خواستند پرچم حج را از دست کسانی که آن را نگه داشته‌اند بیاندازند. در حالیکه حاجیِ ما قرار است باعث تقویت و اتحاد اسلامی در جهان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: امروز مفتخریم که زائران در آرامش عازم حرمین شریفین می‌شوند.

وی اضافه کرد: میزبان با توجه به قول و قرارهایی که گذاشته بود نشان دادکه به آنها پایبند است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری به همه فتنه‌ها خاتمه داد و  آنهایی که تلاش می‌کردند حج را تعطیل کنند، فهمیدند این تصمیم نظام است.

کد مطلب 4046282

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