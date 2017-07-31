به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاضی عسکر در آئین بدرقه زائران حج ٩٦ که در سالن حجاج فرودگاه امام خمینی(ره) برگزار شد، افزود: آنهایی که مردم را نسبت به حج اذیت و دلسرد کردند و این همه تبلیغ علیه آن داشتند توبه کنند، چرا که امروز با افتخار به حج می‌رویم.

وی ادامه داد: عده‌ای می‌خواستند پرچم حج را از دست کسانی که آن را نگه داشته‌اند بیاندازند. در حالیکه حاجیِ ما قرار است باعث تقویت و اتحاد اسلامی در جهان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: امروز مفتخریم که زائران در آرامش عازم حرمین شریفین می‌شوند.

وی اضافه کرد: میزبان با توجه به قول و قرارهایی که گذاشته بود نشان دادکه به آنها پایبند است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری به همه فتنه‌ها خاتمه داد و آنهایی که تلاش می‌کردند حج را تعطیل کنند، فهمیدند این تصمیم نظام است.