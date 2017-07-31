محمد باقر سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سلامت به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مردم شهرستان دشتستان مطرح است و در راستای بهبود شاخص‌های سلامت تلاش و پیگیری‌های گسترده‌ای را داشته‌ایم.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به موضوع سلامت و گسترش سلامت در نقاط مختلف، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در شهرستان دشتستان را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی از تخصیص و ابلاغ اعتبار بیمارستان ١٧ شهریور به دستور محمدباقر نوبخت به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر خبر داد.

سعادت با اشاره به ابلاغ ۴۰ میلیارد ریال برای این بیمارستان، تصریح کرد: این بیمارستان حداکثر طی هفته آینده کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی بیان کرد: از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده می‌کنیم و امیدواریم حاصل این تلاش‌ها و پیگیری‌ها، رضایت‌مندی مردم باشد.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: احداث بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان نقش مهمی در ارائه خدمات بهتر و بیشتر در حوزه درمانی به مردم این شهرستان خواهد داشت.