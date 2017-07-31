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۹ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۲۵

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:

انتقال آب دریای خزر به سمنان حق قانونی این استان است

انتقال آب دریای خزر به سمنان حق قانونی این استان است

دامغان- نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، کمبود آب را مهمترین بحران کشور دانست و گفت: انتقال آب دریای خزر به سمنان حق قانونی این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی عصر دوشنبه در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی دامغان در سال جاری به میزبانی شورای اسلامی این شهر، با اشاره به بحث کمبود آب در کشور و تبدیل این موضوع به عنوان یک بحران مهم و اساسی اظهار داشت: انتقال آب دریای خزر به استان سمنان باید به سرانجام برسد.

وی افزود: با وجود وحدت و همدلی می توانیم در رشد و توسعه کشور سهیم باشیم که این امر در راستای مبارزه با آثار خشکسالی، بسیار اهمیت دارد.

نماینده مردم دامغان در مجلس، در دیگر بخش سخنان خود، از خبرنگاران به عنوان مهمترین عنصر افکار عمومی در جامعه یاد کرد و گفت: خبرنگاران باید بکوشند حقایق و واقعیت های جامعه بیان شود چرا که این قشر حلقه اتصال مردم و مسئولان در جامعه هستند و بکوشند اعتماد عمومی را با انعکاس صحیح و درست اخبار جلب کنند.

حسن بیگی با بیان اینکه خبرنگاران باید در راستای فضای وحدت و همدلی در جامعه گام بردارند و از اخباری که جامعه را دچار التهاب می کند بپرهیزند، تاکید کرد: نگاه مسئولان به خبرنگاران بسیار مثبت است و باید جایگاه خود را قدر بدانند و از آن برای تقویت اثرگذاری شان بهره گیرند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از نقش و جایگاه علمای دینی در جامعه افزود: علمای دینی همیشه محبوب مردم بودند چون در راه و مسیر انقلاب و اسلام گام بر می دارند و خدمات ارزنده ارائه کردند.

کد مطلب 4046444

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