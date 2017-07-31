خادمی زائران امام رضا(ع) افتخار مردم شاهرود است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرفانی شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از شهدای آتش نشان شاهرود همزمان با ورود کاروان زیر سایه خورشید ویژه خادمان امام رضا(ع)، ضمن بیان اینکه صفای مردم این شهر به واسطه خادمی علی بن موسی الرض(ع) محسوب می شود، بیان کرد: خدمت به زائران کم از کفشداری در حرم امام رضا (ع) نیست.

وی افزود: شاهرود سالانه میزبانی میلیون ها زائر دل خسته امام رضا (ع) است که ساعتی را در آن توقف دارند و این افتخاری برای مردم شاهرود است که بتوانند خادمی آنها را کنند لذا این مهم معنویات را به این شهر هدیه داده است.

شهردار شاهرود با اشاره به استقبال پرشور مردم از کاروان خادمان رضوی موسوم به زیر سایه خورشید، بیان کرد: حضور خادمان امام رضا(ع) نعمتی برای همه شهروندان و تمام کسانی که دلشان برای اربابشان می تپد است.

میرفانی تاکید کرد: این حضور باعث نشر معارف اسلامی، فرهنگ رضوی و تغییر حال و هوای شهرها و شهروندان می‌شود که افتخار میزبانی از خادمان امام را دارند، همچنین این حضور باعث می شود، آنانی که دلشان در گرو زیارت امام رضا(ع) است، از نزدیک پرچم سبز رضوی را بر پیشانی می کشند تا تمسکشان به آستان لطف رضوی را از نزدیک لمس کنند.

وی افزود: فرهنگ ناب شیعه برخوردار از نعمت های فراوانی است که ائمه اطهار(ع) از این نعمت ها هستند هر وقت انسانی گرهی در کارش قرار می گیرد کافی است لحظه ای توسل به آقا امام رضا(ع) بجوید تا گره از کارهایش باز شود وقتی انسان مشرف می شود به حرم رضوی کافی است از باب دارالولایه به سمت انتهای رواق حرکت کنیم تا همه گره های زندگی بشری امروزی مان باز گشایی شوند و این یکی از نعمت های شیعه است.

شهردار شاهرود خطاب به خادمان رضوی، گفت: به شهری گام نهاده اید که صفات فراوانی برای آن ذکر شده است از قاره کوچک تا نگین سبز کویر اما یک عبارت ناب در سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای همیشه به یادگار ماند و آن شهر باصفا، مردم باصفا و دل های باصفا است.

میرفانی تاکید کرد: امیدواریم این خادمی باعث رونق بیشتر زندگی هایمان باشد تا بتوانیم خدمت رسانی بهتری را به زوار امام رضا(ع) ارائه کنیم.