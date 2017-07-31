اجرای پروژه فاضلاب طبس مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان در جلسه شورای اداری شهرستان دو مشکل فاضلاب شهری و تغییر محدوده ای از راه آهن شرق را از مهمترین مشکلات شهرستان عنوان کرد.

امام جمعه طبس افزود: بحث فاضلاب شهری مدتی مطرح شد و دیگر خبری از آن نشد که لازم است این پروژه در طبس اجرایی شود.

وی افزود: تماس هایی با من در خصوص محدوده مدیریت راه آهن شهر می شود که قرار است محدود شود که پیگیر شدم و ظاهرا در شورای مرکزی راه آهن شرق تصمیماتی در این خصوص گرفته شده است که می طلبد این مسئله شفاف سازی شود که شهرستان به سمت توسعه قرار بگیرد نه بالعکس.

حسن ماسوری مدیرکل راه آهن شرق نیز در سخنانی گفت: کشور ما جایگزین مناسبی برای نفت به جز ترانزیت ندارد که دراین راستا ۱۱ کلیدور در بحث ریلی وجود دارد و اگر مدیریت منابع نشود کشور ضعیفی خواهیم شد و کل منابع نفتی ما اندازه یک سال کشور آمریکا است .

وی گفت : یکی از عوامل عدم پیشرفت شهرستان ها ورود به مسائل چالشی و سیاسی جزء است.

وی افزود: امروز اولین اداره کل در بحث بارگیری معادن سنگ آهن کشور، راه آهن شرق کشور است.

وی راه آهن شرق را به نگینی در کل شبکه ریلی تشبیه کرد که پتانسیلهای بالقوه زیادی دارد که اگر بالفعل شود و دیدگاه های عملیاتی درخط اجرا قرارگیرد کارهای اثربخشی انجام خواهد شد.

ماسوری گفت: ما محدود به ناحیه جغرافیایی استانی نیستیم و استان های همجوار را نیز مدیریت می کنیم و مهم بالا بردن ظرفیت های منطقه و ایجاد درآمد است که عاید شهرستان خواهد شد.

محمود جلالی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس در شورای اداری شهرستان گفت: آموزش و پرورش با درایت مدیرکل و فرماندار ویژه و همراهی نماینده و امام جمعه محترم و دیگر مسئولین، پیشتاز، پوینده و پیگیر اقداماتی است که برخی انجام شده و برخی در دست اقدام است.

جلالی افزود: تامین اعتبارات جهت فضاهای معطل مانده از سنوات گذشته شامل مدارس مسکن مهر، سالن ورزشی امیرالمومین، خوابگاه دبیرستان دیهوک و ... با افزایش ۷۴ درصدی اعتبارات در حال جمع شدن است.

وی افزود: افتتاح ۷ نمازخانه برای سال تحصیلی آینده، راه اندازی مجهزترین مرکز تخصصی قرآن در شهرستان نیز از برکات دولت بوده که راه اندازی شده است.

وی گفت: کمک برای اخذ مجوز هنرستان کشاورزی، ترمیم حقوق نیروهای ستادی، استخدادم و بکارگیری نیروهای جدید با توجه به کثرت نیروهای بازنشسته و... از درخواست های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس است.

وحیدرضا گازرانی رئیس بهداشت و درمان طبس در سخنانی گفت: پیگیری احداث دانشکده پرستاری، پیگیری راه اندازی و احیاء بیمارستان قدیم از برنامه های پیش روی بهداشت و درمان طبس است.